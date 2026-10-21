टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस में सोनीपत से एक और आरोपित अंकित गिरफ्तार, मुंबई पुलिस को मिली 3 दिन ट्रांजिट रिमांड

जागरण संवाददाता, गोहाना (सोनीपत)। अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर हुई फायरिंग की घटना के मामले में मुंबई पुलिस ने गोहाना के गांव बरोदा से एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान गांव बरोदा निवासी अंकित के रूप में हुई है।

रेहान ने पूछताछ में नाम किया उजागर प्राप्त जानकारी के अनुसार, टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के दौरान कुल चार आरोपी मौजूद थे। वारदात को अंजाम देने से ठीक पहले अंकित सिगरेट पीने का बहाना बनाकर वहां से फरार हो गया था।

इससे पहले गिरफ्तार किए गए शूटरों रेहान अंसारी और बरोदा के एक नाबालिग आरोपी ने पूछताछ में चौथे आरोपी के रूप में अंकित की मौजूदगी का खुलासा किया था। इसी आधार पर बुधवार दोपहर मुंबई पुलिस गोहाना पहुँची और गांव बरोदा में दबिश देकर अंकित को दबोच लिया।

तीन दिन के ट्रांजिट रिमांड का आदेश पुलिस ने आरोपी को गोहाना कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे तीन दिन के ट्रांजिट रिमांड पर लिया गया है। इसके बाद मुंबई पुलिस आरोपी को लेकर रवाना हो गई। पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि अंकित पर टाइगर श्रॉफ की रेकी करने और उसकी पल-पल की जानकारी शूटरों तक पहुंचाने का गंभीर आरोप है।