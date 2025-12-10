Language
    सोनीपत: शादी में गए परिवार के घर चोरी, नकदी और आभूषण गायब

    By Deepak Gijwal Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 04:36 PM (IST)

    सोनीपत के कलावती विहार में चोरों ने एक बंद घर को निशाना बनाया, जहां से नकदी और जेवर चुरा लिए गए। परिवार शादी में शामिल होने अयोध्या गया था। लौटने पर च ...और पढ़ें

    सोनीपत के कलावती विहार में चोरों ने एक बंद घर को निशाना बनाया। प्रतीकात्मक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, सोनीपत। चोरों ने राठधना रोड स्थित कलावती विहार में एक बंद घर को निशाना बनाया। वे घर में घुसकर कैश और जेवर चुरा ले गए। घटना के समय परिवार अयोध्या में एक शादी में शामिल होने गया था। लौटने पर चोरी का पता चला। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है।

    कलावती विहार निवासी नंद कुमार ने पुलिस को बताया कि वह और उसका परिवार अयोध्या में एक शादी में शामिल होने गए थे। जब वह रात को लौटे तो देखा कि कमरे में सामान बिखरा पड़ा है। ट्रंक का लॉक टूटा हुआ था। अलमारी, बेड और बैग भी खुले हुए थे। जांच करने पर पता चला कि अलमारी से 10,000 रुपये, सोने का मंगलसूत्र, नाक की पिन और चांदी की पायल गायब हैं।

    नंद कुमार ने बताया कि किसी ने पीछे से चोरी की है। उन्होंने घटना की सूचना डायल 112 पर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने फोरेंसिक एक्सपर्ट को बुलाया और सबूत इकट्ठा किए। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। उनका कहना है कि वे आस-पास के CCTV फुटेज की जांच कर रहे हैं। जल्द ही चोरों की पहचान कर ली जाएगी।