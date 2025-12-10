सोनीपत: शादी में गए परिवार के घर चोरी, नकदी और आभूषण गायब

जागरण संवाददाता, सोनीपत। चोरों ने राठधना रोड स्थित कलावती विहार में एक बंद घर को निशाना बनाया। वे घर में घुसकर कैश और जेवर चुरा ले गए। घटना के समय परिवार अयोध्या में एक शादी में शामिल होने गया था। लौटने पर चोरी का पता चला। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कलावती विहार निवासी नंद कुमार ने पुलिस को बताया कि वह और उसका परिवार अयोध्या में एक शादी में शामिल होने गए थे। जब वह रात को लौटे तो देखा कि कमरे में सामान बिखरा पड़ा है। ट्रंक का लॉक टूटा हुआ था। अलमारी, बेड और बैग भी खुले हुए थे। जांच करने पर पता चला कि अलमारी से 10,000 रुपये, सोने का मंगलसूत्र, नाक की पिन और चांदी की पायल गायब हैं।