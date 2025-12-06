पेराई सीजन शुरू होने के 24 घंटे बाद ही मशीनें बंद, सोनीपत शुगर मिल में संकट का साया

जागरण संवाददाता, सोनीपत। कामी रोड पर सोनीपत शुगर मिल में पेराई सीजन शुरू होने के 24 घंटे बाद ही मशीनों ने काम करना बंद कर दिया। किसानों को 65,000 क्विंटल गन्ने की पर्चियां जारी करने के बावजूद, शुक्रवार शाम तक यार्ड में सिर्फ 12,000 क्विंटल गन्ने ही पहुंचे, जिससे पेराई शुरू नहीं हो पाई। अगले दो-तीन दिन तक गन्ना न मिलने से पेराई रोक दी जाएगी।

इस साल, सोनीपत शुगर मिल में मरम्मत के काम में देरी के कारण पेराई सीजन तय समय से देर से शुरू हुआ। गुरुवार को कैबिनेट मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने पेराई का उद्घाटन किया, जिससे किसानों को राहत मिली। उद्घाटन के बाद भी, उम्मीद के मुताबिक गन्ने की आवक न होने से मिल के कामकाज में दिक्कत आई। मिल की पेराई क्षमता 22,000 क्विंटल प्रतिदिन है, और कामकाज शुरू करने के लिए यार्ड में कम से कम 20,000 क्विंटल गन्ने की जरूरत है।

गन्ने की कम सप्लाई को देखते हुए, मिल प्रशासन ने शुक्रवार को 10 दिसंबर तक 30 प्रतिशत अतिरिक्त वजन खोल दिया। इस स्कीम के तहत किसान अपनी पर्ची से 30 परसेंट ज़्यादा गन्ना मिल में ला सकेंगे। इसके अलावा, मिल एडमिनिस्ट्रेशन की टीमें गांव के इलाकों में जाकर किसानों को तेज़ी से गन्ना भेजने के लिए बढ़ावा दे रही हैं। अभी अर्ली वैरायटी की पर्चियां जारी की जा रही हैं, और मिल ने इस सीजन के लिए 32 लाख क्विंटल गन्ना लिया है। अप्रैल के आखिरी हफ्ते तक पेराई पूरी करने का टारगेट है।