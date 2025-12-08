सोनीपत चीनी मिल में पेराई ठप, आज पर्याप्त गन्ना पहुंचने की उम्मीद

जागरण संवाददाता, सोनीपत। तीन दिन पहले शुभारंभ के बावजूद ठप पड़ी सोनीपत शुगर मिल के सोमवार को शुरू होने की उम्मीद है। मिल प्रशासन ने किसानों की सुविधा और गन्ने की आवक बढ़ाने के लिए 10 दिसंबर तक पर्चियां ओपन कर दी हैं। पर्चियां खुलते ही टोकन बुक कराने वाले किसानों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है।

रविवार शाम चार बजे तक किसानों ने करीब 28 हजार क्विंटल गन्ने का टोकन बुक कराया, जिसमें से लगभग पांच हजार क्विंटल गन्ना मिल यार्ड में पहुंच भी गया है। उम्मीद है कि सोमवार तक पेराई प्रक्रिया शुरू हो जाए।

सोनीपत चीनी मिल में गुरुवार को कैबिनेट मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने पेराई सत्र का विधिवत शुभारंभ किया था, लेकिन शुभारंभ के 72 घंटे बीतने के बावजूद पर्याप्त गन्ना न पहुंच पाने के कारण रविवार शाम तक पेराई शुरू नहीं हो सकी। इससे वे किसान विशेष रूप से परेशान रहे, जो अपना गन्ना ट्रालियों में भरकर पहले ही मिल परिसर में पहुंच चुके थे।हालांकि अब पर्चियां ओपन होने और टोकन बुकिंग बढ़ने से स्थिति में सुधार के संकेत मिल रहे हैं।

गोहाना चीनी मिल में हो रही पेराई गोहाना चीनी मिल में पेराई का काम चल रहा है। गोहाना मिल का शुभारंभ भी वीरवार को ही हुआ था, लेकिन किसानों की ओर से समय पर गन्ना पहुंचने के कारण शुक्रवार से ही पेराई शुरू कर दी गई थी। रविवार शाम चार बजे तक गोहाना मिल में 25 हजार क्विंटल गन्ने की पेराई हो चुकी थी, जबकि 32 हजार क्विंटल से अधिक गन्ने का टोकन बुक किया जा चुका है।