Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    सोनीपत में करंट लगने से छह बहनों के इकलौते भाई की मौत, दो हेल्पर झुलसे

    By Satish Kumar Sharma Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 03:21 PM (IST)

    सोनीपत में एक दुखद घटना में, करंट लगने से छह बहनों के इकलौते भाई की मृत्यु हो गई। यह हादसा तब हुआ जब वह एक निर्माण स्थल पर काम कर रहा था। इस घटना में दो हेल्पर भी झुलस गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है और पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है।

    prefferd source google
    Hero Image

    संवाद सहयोगी, राई। बारोटा के पास फैक्ट्री में गाड़ी में सामान उतारने आए ड्राइवर और हेल्पर करंट की चपेट में आ गए। हादसा नीचे लटक रहे तारों की चपेट में आने से उस समय हुआ जब फैक्ट्री के बाहर गाड़ी खड़ी करके उसमें बैठे थे। करंट लगने से ड्राइवर की मौत हो गई और दो हेल्पर झुलस गए । पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवा कर स्वजन को सौंप दिया है। मामले में जांच कर रही है।

    ट्रांसपाेर्टर बलबीर सिंह ने बताया कि मूलरूप से आगरा के ऊंचा गांव के राजेंद्र सिंह मौजूदा समय में अशोक विहार की गली नंबर-4 में रहते थे। वे अपने दो सहायों भूपेश कुमार और योगेश कुमार के साथ हैदराबाद से बारोटा के पास फैक्ट्री में सामान लेकर पहुंचे थे। गाड़ी खाली करने के बाद जैसे ही उन्होंने फैक्ट्री के बाहर ट्रक खड़ा किया, ऊपर से गुजर रहे बिजली के तार नीचे लटके होने के कारण ट्रक से टच हो गए। ॉ

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बिजली का तार ट्रक से छूते ही पूरे वाहन में करंट दौड़ गया। हादसे के समय ट्रक में ही मौजूद राजेंद्र सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं उसके दोनों हेल्पर करंट की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गए, जिन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया।

    हादसे के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई। स्वजन ने आरोप लगाया कि बिजली विभाग की लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ है। उन्होंने विभाग के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हादसे की जांच की जा रही है और बिजली विभाग की लापरवाही से जुड़ी शिकायत पर आगामी कार्रवाई की जाएगी।

    राजेंद्र परिवार का इकलौता बेटा था

    राजेंद्र सिंह की उम्र करीब 26 साल थी और वह अविवाहित था। राजेंद्र छह बहनों का इकलौता भाई था और कई सालों से ट्रक चला रहा था। उसकी मौत से परिवार में मातम का माहौल है।