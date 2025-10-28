सोनीपत में करंट लगने से छह बहनों के इकलौते भाई की मौत, दो हेल्पर झुलसे

संवाद सहयोगी, राई। बारोटा के पास फैक्ट्री में गाड़ी में सामान उतारने आए ड्राइवर और हेल्पर करंट की चपेट में आ गए। हादसा नीचे लटक रहे तारों की चपेट में आने से उस समय हुआ जब फैक्ट्री के बाहर गाड़ी खड़ी करके उसमें बैठे थे। करंट लगने से ड्राइवर की मौत हो गई और दो हेल्पर झुलस गए । पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवा कर स्वजन को सौंप दिया है। मामले में जांच कर रही है।



ट्रांसपाेर्टर बलबीर सिंह ने बताया कि मूलरूप से आगरा के ऊंचा गांव के राजेंद्र सिंह मौजूदा समय में अशोक विहार की गली नंबर-4 में रहते थे। वे अपने दो सहायों भूपेश कुमार और योगेश कुमार के साथ हैदराबाद से बारोटा के पास फैक्ट्री में सामान लेकर पहुंचे थे। गाड़ी खाली करने के बाद जैसे ही उन्होंने फैक्ट्री के बाहर ट्रक खड़ा किया, ऊपर से गुजर रहे बिजली के तार नीचे लटके होने के कारण ट्रक से टच हो गए। ॉ