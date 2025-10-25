अब नहीं डूबेंगी सेक्टर-15 की सड़कें, सवा चार करोड़ की लागत से बनेगी नई स्टार्म वाटर लाइन

जागरण संवाददाता, सोनीपत। शहर में वर्षा के पानी की निकासी की वर्षों पुरानी समस्या अब खत्म होने जा रही है। शुक्रवार को विधायक निखिल मदान और मेयर राजीव जैन ने वार्ड नंबर 4 के सेक्टर-15 में 4 करोड़ 25 लाख रुपये की लागत से बनने वाली स्टार्म वाटर लाइन परियोजना का नारियल फोड़कर शुभारंभ किया।

इस दौरान स्थानीय लोगों ने विधायक और मेयर का फूल मालाओं से स्वागत किया और लंबे समय से बनी जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान करने पर आभार व्यक्त किया। विधायक निखिल मदान ने बताया कि सेक्टर-15 चौक हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में राजू डेयरी वाली गली से लेकर ड्रेन नंबर-6 तक नई स्टार्म वाटर लाइन बिछाई जाएगी। यह कार्य लगभग 4.25 करोड़ रुपये की लागत से पूरा होगा। इससे सेक्टर-15 और हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र को वर्षा में होने वाले जलभराव से स्थायी राहत मिलेगी।

विधायक ने याद दिलाया कि जब वे मेयर थे, तब सेक्टर-15 की मुख्य मार्केट में भी स्टार्म वाटर लाइन डाली गई थी, लेकिन उसका कनेक्शन ड्रेन नंबर-6 से नहीं हो सका था। अब डीएवी स्कूल वाली सड़क की पुरानी लाइन को नई लाइन से जोड़कर सीधे ड्रेन नंबर-6 तक निकासी की जाएगी।

हर जलभराव स्थल चिह्नित, जल्द होगा समाधान : मेयर मेयर राजीव जैन ने कहा कि नगर निगम ने शहर के सभी जलभराव बिंदुओं को चिह्नित कर लिया है और उन पर प्राथमिकता से काम चल रहा है। सेक्टर-14–15 डिवाइडिंग रोड से लेकर दिल्ली रोड पर ड्रेन नंबर-6 तक नई लाइन बिछाई जा रही है। यह लाइन ओसराम चौक और सिविल अस्पताल के आगे से होती हुई ड्रेन नंबर-6 में जुड़ेगी।