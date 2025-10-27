सोनीपत में दिन में बनी सड़क रात को टूटी, दिल्ली मार्ग पर लापरवाही की हद; ट्रैफिक यूनिट पर उठे सवाल

संवाद सहयोगी, खरखौदा। बाबा बंदा सिंह बहादुर स्टेट हाईवे-18 के निर्माण के दौरान जिम्मेदार विभागों की लापरवाही के चलते लाखों रुपये की लागत से बनाई जा रही सड़क एक ही रात में टूट-फूट गई। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) की ओर से शनिवार को पिपली गांव से होकर गुजरने वाले मार्ग पर सीमेंटेड सड़क निर्माण का कार्य शुरू किया गया था। इस दौरान विभाग की तरफ से सड़क के एक हिस्से पर कंक्रीट की पहली लेयर डाली गई थी, लेकिन रात को इस पर से भारी वाहन गुजर गए और पूरी सड़क खराब हो गई।

इस सड़क निर्माण पर लोक निर्माण विभाग सात करोड़ रुपये खर्च कर रहा है। एसडीएम की अध्यक्षता में हुई बैठक में स्पष्ट आदेश दिए गए थे कि निर्माण कार्य के दौरान इस मार्ग से भारी वाहनों की आवाजाही पूरी तरह बंद रहेगी। इसके लिए ट्रैफिक यूनिट को जिम्मेदारी सौंपी गई थी और रूट डायवर्जन का नक्शा भी उन्हें सौंपा गया था, लेकिन शनिवार रात को ही ट्रैफिक यूनिट ने लापरवाही बरती और भारी वाहनों को इसी मार्ग से निकलने दिया।

नतीजा यह हुआ कि दिनभर में डाली गई नई सीमेंटेड सड़क जगह-जगह से टूट गई और सतह उखड़ गई। रविवार सुबह जब गांव वाले घरों से बाहर निकले तो उनका माथा ठनक गया, एक दिन पहले ही की गई मेहनत पर पानी फिरा देख ग्रामीण विभागों की लापरवाही को लेकर सवाल उठाते नजर आए। स्थानीय लोगों का कहना है कि ट्रैफिक यूनिट को पहले ही चेताया गया था कि भारी वाहनों को इस मार्ग से हटाया जाए, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया।