तीन परिवारों के चिराग बुझे, नई दुल्हन का उजड़ा सुहाग; गंगा स्नान करने जा रहे चार दोस्तों की सड़क हादसे में मौत
सोनीपत से हरिद्वार गंगा स्नान के लिए जा रहे चार दोस्तों की सड़क हादसे में मौत हो गई। इस घटना से तीन परिवारों में मातम छा गया है, और एक नई दुल्हन विधवा हो गई। मृतकों के गांव में शोक की लहर है।
जागरण संवाददाता, गोहाना। उत्तरप्रदेश के शामली क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में गोहाना के बरोदा गांव के चार परिवारों के चिराग बुझ गए। चारों 22 से 24 वर्ष के थे और इनमें तीन अपने परिवारों के इकलौते वारिस थे। 23 वर्ष के साहिल की एक साल पहले और 24 साल के परम की एक माह पहले शादी हुई थी।
परम की पत्नी के हाथों से अभी तक मेहंदी नहीं उतरी है और वह पत्नी और परिवार का साथ छोड़ गया। हादसे की सूचना मिलने पर गांव बरोदा में मातम पसर गया।
हाल ही में हुई थी शादी
गांव बरोदा का साहिल डाक विभाग में नौकरी करता था और उसकी एक साल पहले शादी हुई थी। इसी गांव के परम की एक माह पहले ही शादी हुई थी। उसने प्रेम विवाह किया था और पत्नी के हाथों से मेहंदी नहीं उतर पाई है। 24 वर्ष का आशीष और 22 वर्ष का विवेक गांव में ही काम करते थे।
इनमें साहिल, परम व आशीष इकलौते बेटे थे। आशीष के पिता मेहरचंद की कई वर्ष पहले मौत हो चुकी है और पूरे परिवार का भार उसके कंधों पर था। विवेक दो भाइयों में छोटा था। परम की शादी से उसके स्वजन व दोस्त खुश थे। चारों दोस्त इसी खुशी में कार में हरिद्वार गंगा स्नान करने जा रहे थे।
शुक्रवार रात को जब वे शामली में बाबरी थाना क्षेत्र में पानीपत-खटीमा हाईवे पर पहुंचे तो कार रेस्तरां के बाहर खड़े कैंटर में घुस गई और चारों की मौत हो गई। चारों की मौत की सूचना मिलने पर गांव बरोदा में मातम पसर गया। सूचना पर चारों के परिवारों के लोग और ग्रामीण शामली पहुंच गए।
