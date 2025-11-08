तीन परिवारों के चिराग बुझे, नई दुल्हन का उजड़ा सुहाग; गंगा स्नान करने जा रहे चार दोस्तों की सड़क हादसे में मौत

जागरण संवाददाता, गोहाना। उत्तरप्रदेश के शामली क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में गोहाना के बरोदा गांव के चार परिवारों के चिराग बुझ गए। चारों 22 से 24 वर्ष के थे और इनमें तीन अपने परिवारों के इकलौते वारिस थे। 23 वर्ष के साहिल की एक साल पहले और 24 साल के परम की एक माह पहले शादी हुई थी।

परम की पत्नी के हाथों से अभी तक मेहंदी नहीं उतरी है और वह पत्नी और परिवार का साथ छोड़ गया। हादसे की सूचना मिलने पर गांव बरोदा में मातम पसर गया। हाल ही में हुई थी शादी गांव बरोदा का साहिल डाक विभाग में नौकरी करता था और उसकी एक साल पहले शादी हुई थी। इसी गांव के परम की एक माह पहले ही शादी हुई थी। उसने प्रेम विवाह किया था और पत्नी के हाथों से मेहंदी नहीं उतर पाई है। 24 वर्ष का आशीष और 22 वर्ष का विवेक गांव में ही काम करते थे।