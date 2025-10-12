Language
    प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर अधिकारियों की छुट्टियां रद, बिना सूचना बाहर जाने पर होगी कार्रवाई

    By Sandeep Kumar Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 02:01 PM (IST)

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 17 अक्टूबर को राई में होने वाले कार्यक्रम को लेकर प्रशासन अलर्ट है। अधिकारियों की छुट्टियां रद कर दी गई हैं और बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। सेफ अस्पतालों में विशेष इंतजाम किए गए हैं और समन्वय टीम का गठन किया गया है। जनता से यातायात और सुरक्षा व्यवस्था में सहयोग करने की अपील की गई है।

    जागरण संवाददाता, सोनीपत। राई एजुकेशन सिटी में 17 अक्टूबर को प्रस्तावित प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा, यातायात, चिकित्सा और प्रबंधन से जुड़ी तैयारियां तेज कर दी गई हैं। जिला उपायुक्त सुशील सारवान ने सभी सरकारी विभागों, बोर्डों और निगमों के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे अपने मुख्यालय पर तैनात रहें और बिना अनुमति किसी भी स्थिति में बाहर न जाएं।

    प्रधानमंत्री की प्रस्तावित यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनुपस्थिति को गंभीरता से लिया जाएगा। सभी अधिकारियों को अपने मोबाइल फोन चालू रखने और संपर्क में रहने के निर्देश जारी किए गए हैं। बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ने या फोन बंद रखने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।


    जिला उपायुक्त सुशील सारवान ने बताया कि प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है और सभी विभागों को समन्वय के साथ कार्य करना होगा। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने चिकित्सा व्यवस्थाओं को लेकर विशेष इंतज़ाम किए हैं। आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए जिला नागरिक अस्पताल सोनीपत और फिम्स अस्पताल को मुख्य सेफ अस्पतालों के रूप में चिह्नित किया गया है।

    इसके अलावा कुंडली क्षेत्र में एंड्रोमेडा कैंसर अस्पताल, नोबल अस्पताल और प्राइमेक्स अस्पताल को भी सेफ अस्पताल घोषित किया गया है। इन सभी अस्पतालों में विशेषज्ञ चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टाफ की विशेष टीम 24 घंटे तैनात रहेगी। स्वास्थ्य विभाग ने एंबुलेंस सेवाओं को सतर्क मोड पर रखा है, जबकि आवश्यक जीवनरक्षक दवाइयों और उपकरणों का पर्याप्त स्टाक सुनिश्चित किया गया है।

    समन्वय टीम गठित, हर विभाग को सौंपी गई जिम्मेदारी

    उपायुक्त सुशील सारवान ने बताया कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से जुड़ी व्यवस्थाओं की निरंतर समीक्षा की जा रही है। प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग और नगर निकाय के प्रतिनिधियों की एक संयुक्त समन्वय टीम बनाई गई है, जो कार्यक्रम से पहले सभी तैयारियों का निरीक्षण करेगी। उन्होंने कहा कि यह प्रधानमंत्री के सम्मान और जिले की प्रतिष्ठा से जुड़ा कार्यक्रम है, इसलिए किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

    • 05 सेफ अस्पतालों को किया गया है तैयार
    • 17 अक्टूबर को सोनीपत का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी
    • 24 घंटे सेफ अस्पताल में विशेषज्ञ चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टाफ की रहेगी विशेष टीम

    प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के दौरान यातायात व सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने में आम लोग प्रशासन की मदद करें। प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर सोनीपत जिले में सुरक्षा एजेंसियों ने पहले ही माक ड्रिल शुरू कर दी है, ताकि कार्यक्रम के दिन किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो। प्रशासन की तरफ से तैयारी तेज कर दी गई हैं।


    -सुशील सारवान, उपायुक्त, सोनीपत