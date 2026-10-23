अंधेरे में डूबे हरियाणा के कई शहर, 24 अक्टूबर तक ब्लैकआउट; बिजली कर्मियों की हड़ताल से मचा हाहाकार

जागरण संवाददाता , सोनीपत। निजीकरण और पैरेलल लाइसेंसिंग के विरोध में बिजली कर्मियों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही। 20 अक्टूबर को ऊर्जा मंत्री अनिल विज के साथ हुई मीटिंग वार्ता विफल होने के बाद कर्मचारियों ने 24 अक्टूबर तक पूर्ण कार्य बहिष्कार का एलान कर दिया है।

हड़ताल के चलते जिले भर में हाहाकार मचा हुआ है। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक रात भर ब्लैकआउट रहा, जिससे न केवल घरों में अंधेरा छाया रहा बल्कि फैक्ट्रियों के पहिए भी थम गए। 10 फीडरों की बिजली सप्लाई ठप हड़ताल के चलते शहर के 16 में से 10 फीडरों की बिजली सप्लाई ठप रही। जलघरों से जलापूर्ति न होने से लोग पीने के पानी तक को तरस गए। शाम होते-होते घरों के इन्वर्टर जवाब दे गए, जिसके बाद मोमबत्तियों की भारी किल्लत हो गई।

सबमर्सिबल चलाने के लिए लोग जनरेटर ढूंढते रहे, जिसका किराया 500 रुपये से उछलकर 1500 से 2000 रुपये तक पहुंच गया। रात को कच्चे क्वार्टर मार्केट में नाराज व्यापारियों ने बिजली न आने के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया हड़ताल से निपटने के लिए जिला प्रशासन और निगम की ओर से की गई व्यवस्थाएं पहले ही दिन हवा-हवाई साबित हुईं। फॉल्ट सुधारने के लिए जारी हेल्पलाइन नंबर स्विच ऑफ मिले। शिकायत केंद्रों पर अधिकारियों ने यह कहकर हाथ खड़े कर दिए कि फील्ड में जाने वाला कोई कर्मचारी मौजूद नहीं है। यहां तक कि स्थानीय विधायक के फीडर की बत्ती भी गुल रही।