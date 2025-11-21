Language
    सोनीपत में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर बड़ी कार्रवाई, 19 टीमों ने की ताबड़तोड़ छापामारी

    By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 10:58 AM (IST)

    सोनीपत में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के खिलाफ जिला प्रशासन और सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने संयुक्त कार्रवाई की। डीसी सुशील सारवान के नेतृत्व में 19 टीमों ने ग्रेप-3 के नियमों का उल्लंघन करने वाले उद्योगों पर छापामारी की। इस अभियान में 55 अधिकारियों और भारी पुलिस बल ने भाग लिया, जिसका उद्देश्य प्रदूषण नियंत्रण सुनिश्चित करना था।  

    सोनीपत में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के खिलाफ कार्रवाई। जागरण

    जागरण संवाददाता, सोनीपत। हरियाणा के सोनीपत में शुक्रवार सुबह प्रदूषण फैलाने वाले लोगों पर बड़ी कार्रवाई की गई। यह कार्रवाई जिला प्रशासन व सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की टीम ने ग्रेप-3 के नियमों का पालन नहीं करने पर की है।

    डीसी सुशील सारवान, डीसीपी नरेंद्र कादियान व जिला के चार एसडीएम की अगुवाई में 19 टीमें शुक्रवार सुबह मैदान में उतरीं और प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर बड़े स्तर पर छापामारी की।

    बताया गया कि 55 अधिकारियों व भारी पुलिस बल के साथ प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों में चेकिंग की गई। सुबह 7:00 बजे राई रेस्ट हाउस में सभी अधिकारी व पुलिस बल पहुंचे। इस दौरान कार्रवाई की जानकारी दी गई। वहीं, मौके पर ही टीमें गठित कर डीसी सुशील सारवान ने सभी को दिशा-निर्देश देकर रवाना किया।