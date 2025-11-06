आइक्यू एयर बता रहा AQI 168, सरकारी आंकड़े कह रहे देश में सबसे प्रदूषित रहा सोनीपत

विष्णु कुमार, सोनीपत। औद्योगिक उत्सर्जन, निर्माण गतिविधियों और खुले में जलते कूड़े के कारण सोनीपत बुधवार को देश का सबसे प्रदूषित शहर बन गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) की रिपोर्ट के अनुसार, शहर का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 313 दर्ज किया गया, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दिलचस्प बात यह है कि वैश्विक वायु गुणवत्ता मॉनिटरिंग एजेंसी (आइक्यू एयर) ने सोनीपत का एक्यूआई 168 दर्ज किया, जो मध्यम श्रेणी में गिना जाता है। आइक्यू एयर के अनुसार यह देश में कोलकाता (194 एक्यूआई) के बाद सबसे अधिक प्रदूषित शहर है।

लोगों को महसूस हो रही आंखों में जलन सीपीसीबी की रिपोर्ट के अनुसार पानीपत 302 एक्यूआई के साथ सर्वाधिक प्रदूषण में दूसरे और जींद 301 एक्यूआई के साथ तीसरे स्थान पर रहे। जिले में बुधवार को शहर में दिनभर धूप खिली रही और खुले आसमान के कारण स्मॉग जैसी स्थिति नजर नहीं आई। इसके बावजूद हवा में सूक्ष्म कण (PM2.5 और PM10) का स्तर खतरनाक रूप से बढ़ा हुआ पाया गया। हालांकि सुबह और शाम के समय हल्की स्माग की परत छाने से लोगों को आंखों में जलन और सांस लेने में परेशानी महसूस हो रही है।

विशेषज्ञों के अनुसार कूड़े में आग लगाने, वाहनों से उत्सर्जन और फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं ने स्थिति को और बिगाड़ दिया है। दो दिन से बंद था निगरानी स्टेशन, फिर बढ़ा प्रदूषण स्तर जिले में पिछले दो दिनों से वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन (मॉनीटरिंग सिस्टम) तकनीकी दिक्कतों के कारण ठप पड़ा हुआ था। बुधवार शाम को जैसे ही निगरानी तंत्र फिर से सक्रिय हुआ, प्रदूषण का स्तर उछलकर 313 तक पहुंच गया, जो देशभर में उस दिन का सबसे अधिक आंकड़ा रहा।