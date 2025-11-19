घर के बाहर खड़ी पुलिसकर्मी की बाइक ले उड़े चोर, CCTV कैमरे में कैद हुई पूरी वारदात; जांच में जुटी पुलिस

जागरण संवाददाता, सोनीपत। शहर के पटेल नगर से चोर घर के बाहर गली में खड़ी एक पुलिस कर्मचारी की बाइक चोरी कर ले गए। बाइक चोरी कर ले गए तीन चोर सीसीटीवी में कैद हुए है। फरीदाबाद में तैनात हरियाणा पुलिस के सिपाही जितेंद्र किसी काम से बाहर गए थे। वापस आए तो बाइक को घर के बाहर गली में खड़ा कर दिया। शाम के बाहर आए तो बाइक वहां पर नहीं मिली।

CCTV में दिखे चोर आसपास के लोगों से भी बाइक के बारे में पता किया, लेकिन कोई सुराग नहीं लग पाया। आसपास लगी सीसीटीवी फुटेज की जांच की तो तीन युवक एक बाइक पर आते दिखाई दिए। सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है कि तीन युवक एक बाइक पर सवार होकर जाते है। बाइक से एक युवक उतर कर घर के बाहर खड़ी बाइक के पास जाता है।