घर के बाहर खड़ी पुलिसकर्मी की बाइक ले उड़े चोर, CCTV कैमरे में कैद हुई पूरी वारदात; जांच में जुटी पुलिस
सोनीपत में चोरों ने एक पुलिसकर्मी के घर के बाहर से उसकी बाइक चुरा ली। यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि वे जल्द ही चोरों को पकड़ लेंगे और बाइक बरामद कर ली जाएगी।
जागरण संवाददाता, सोनीपत। शहर के पटेल नगर से चोर घर के बाहर गली में खड़ी एक पुलिस कर्मचारी की बाइक चोरी कर ले गए। बाइक चोरी कर ले गए तीन चोर सीसीटीवी में कैद हुए है। फरीदाबाद में तैनात हरियाणा पुलिस के सिपाही जितेंद्र किसी काम से बाहर गए थे। वापस आए तो बाइक को घर के बाहर गली में खड़ा कर दिया। शाम के बाहर आए तो बाइक वहां पर नहीं मिली।
CCTV में दिखे चोर
आसपास के लोगों से भी बाइक के बारे में पता किया, लेकिन कोई सुराग नहीं लग पाया। आसपास लगी सीसीटीवी फुटेज की जांच की तो तीन युवक एक बाइक पर आते दिखाई दिए। सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है कि तीन युवक एक बाइक पर सवार होकर जाते है। बाइक से एक युवक उतर कर घर के बाहर खड़ी बाइक के पास जाता है।
वह कुछ ही सेकेंड में बाइक को स्टार्ट कर ले जाता है। जबकि उसके दूसरे दो साथी अपनी बाइक पर सवार होकर फरार हो गए। जितेंद्र ने सीसीवीटीवी फुटेज भी सिविल लाइन थाना पुलिस को सौंपी है। जांच अधिकारी संजय का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपितों की पहचान के प्रयास किए जा रहे है। जल्द ही आरोपितों की पहचान कर गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
