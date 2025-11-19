Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    घर के बाहर खड़ी पुलिसकर्मी की बाइक ले उड़े चोर, CCTV कैमरे में कैद हुई पूरी वारदात; जांच में जुटी पुलिस

    By Anup Tiwari Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 11:41 AM (IST)

    सोनीपत में चोरों ने एक पुलिसकर्मी के घर के बाहर से उसकी बाइक चुरा ली। यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि वे जल्द ही चोरों को पकड़ लेंगे और बाइक बरामद कर ली जाएगी।

    prefferd source google
    Hero Image

    CCTV फुटेज में कैद हुए चोर।

    जागरण संवाददाता, सोनीपत। शहर के पटेल नगर से चोर घर के बाहर गली में खड़ी एक पुलिस कर्मचारी की बाइक चोरी कर ले गए। बाइक चोरी कर ले गए तीन चोर सीसीटीवी में कैद हुए है। फरीदाबाद में तैनात हरियाणा पुलिस के सिपाही जितेंद्र किसी काम से बाहर गए थे। वापस आए तो बाइक को घर के बाहर गली में खड़ा कर दिया। शाम के बाहर आए तो बाइक वहां पर नहीं मिली।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    CCTV में दिखे चोर 

    आसपास के लोगों से भी बाइक के बारे में पता किया, लेकिन कोई सुराग नहीं लग पाया। आसपास लगी सीसीटीवी फुटेज की जांच की तो तीन युवक एक बाइक पर आते दिखाई दिए। सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है कि तीन युवक एक बाइक पर सवार होकर जाते है। बाइक से एक युवक उतर कर घर के बाहर खड़ी बाइक के पास जाता है।

    वह कुछ ही सेकेंड में बाइक को स्टार्ट कर ले जाता है। जबकि उसके दूसरे दो साथी अपनी बाइक पर सवार होकर फरार हो गए। जितेंद्र ने सीसीवीटीवी फुटेज भी सिविल लाइन थाना पुलिस को सौंपी है। जांच अधिकारी संजय का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपितों की पहचान के प्रयास किए जा रहे है। जल्द ही आरोपितों की पहचान कर गिरफ्तार कर लिया जाएगा।