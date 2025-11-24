तय समय पर नहीं हुई वार्डबंदी, मार्च-अप्रैल तक खिसक सकते हैं सोनीपत नगर निगम के चुनाव

जागरण संवाददाता, सोनीपत। नगर निगम के जनवरी, 2026 में प्रस्तावित चुनाव में देरी हो सकती है। सबसे बड़ा कारण है, वार्डबंदी फाइनल न होना। दरअसल, शहरी स्थानीय निकाय विभाग की ओर से वार्डबंदी का काम पूरा करने के लिए 20 नवंबर की तारीख तय की थी, लेकिन ये काम पूरा नहीं हो पाया है।

चुनाव संबंधित और भी तैयारी की जानी है। इन तैयारियों को पूरा होने में भी दिसंबर लास्ट तक का समय लगेगा। सरकार भी चाह रही है कि जनवरी तक चुनाव करा दिए जाएं, लेकिन तैयारियों को देखते हुए इसकी संभावनाएं काफी कम लग रही हैं। ऐसे में चुनाव मार्च-अप्रैल तक खिसक सकते हैं।

आयोग दूसरी बार नगर निगम के आम चुनाव जनवरी-26 में कराने की तैयारी कर रहा है। इसकी तैयारी को लेकर आयोग ने अगस्त में ही निगम के साथ पत्र व्यवहार किया था। आबादी के अनुसार नई वार्डबंदी की प्रक्रिया अक्टूबर तक पूरा करने के निर्देश दिए थे। निगम की तरफ से मैपिंग का कार्य पहले ही कराया जा चुका था।

सर्वे के दौरान मतदाता की कालोनी भी लिखी गई थी, ताकि वार्डबंदी करने में परेशानी नहीं आए। निगम ने वार्डबंदी के लिए अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय से पीपीपी का डाटा मांगा था। पिछले दिनों कार्यालय ने अधूरा डाटा निगम को मुहैया कराया है। इसमें नौ बूथों का डाटा नहीं है, जिसके कारण कमेटी वार्डबंदी को फाइनल नहीं कर पाई है। इसके चलते 17 नवंबर को उपायुक्त ने रिकार्ड के साथ निगम अधिकारियों को बुलाया था। अधिकारियों को फटकार भी लगाई थी और 20 नवंबर तक काम पूरा करने के निर्देश दिए थे, लेकिन काम पूरा नहीं हो पाया है।

समय पर चुनाव होने के आसार कम वार्डबंदी का काम पूरा न होने की वजह से जनवरी में प्रस्तावित निकाय चुनाव फरवरी में भी होने के आसार कम ही नजर आ रहे हैं। फरवरी में हरियाणा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं भी आयोजित होनी है। ऐसे में चुनाव की व्यवस्था करना मुश्किल होगा, जिसके बाद मार्च में बजट सेशन शुरू हो जाएगा। ऐसे में संभावना दिख रही है कि चुनाव बजट सेशन के बाद आयोजित किया जा सकेगा।

ड्रॉ पर भी टिकी है निगाह चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने वालों की निगाहें मेयर पद के ड्रॉ पर टिकी हैं, क्योंकि सोनीपत के साथ ही पंचकूला और अंबाला में भी चुनाव होने हैं। इन तीनों में से एक सीट बीसी-बी महिला के लिए आरक्षित होनी है। मौजूदा समय में तीनों सीट सामान्य हैं। नौ महीने पहले ही पहले ही मेयर पद के उपचुनाव हुए थे। राजीव जैन मेयर बने थे। ऐसे में सभी की निगाह ड्रॉ पर लगी है।