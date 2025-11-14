सोनीपत में युवक का हत्यारोपित पूर्व सरपंच गिरफ्तार, हथकड़ी लगाकर बाजार से पैदल अस्पताल लेकर गई पुलिस
सोनीपत में युवक की हत्या के आरोप में पूर्व सरपंच को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपी को हथकड़ी लगाकर बाजार से पैदल अस्पताल पहुंचाया। सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए पुलिस ने यह कदम उठाया, जिसके कारण यह घटना क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गई है।
संवाद सहयोगी, खरखौदा। पिपली गांव के 27 वर्षीय युवक की पीट-पीटकर हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपित पिपली के पूर्व सरपंच रामनिवास को गिरफ्तार किया है। आरोपित पर हमले का षड्यंत्र रचने का आरोप लगा था। पुुलिस ने पूर्व सरपंच सहित कई अन्य को नामजद करते हुए केस दर्ज किया था।
गुरुवार को पुलिस आरोपित को हथकड़ी लगाकर पैदल ही खरखौदा थाने से थाना कलां मार्ग स्थित सरकारी अस्पताल तक मेडिकल कराने के लिए लेकर गई। इस दौरान आरोपित के बाल भी कटे हुए थे। शुक्रवार को आरोपित को न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड की मांग करेगी, ताकि हत्या में शामिल अन्य आरोपितों को भी गिरफ्तार किया जा सके। शुक्रवार
पिपली गांव का 27 वर्षीय अजय सोमवार की रात को करीब आठ बजे खरखौदा स्थित जिम से घर लौट रहा था। इसी दौरान उस पर गांव के सरकारी स्कूल के पास हमला कर दिया गया। हमले का आरोप गांव के ही ललित व अन्य पर घायल अजय ने लगाया और इस हमले का षड्यंत्र गांव के पूर्व सरपंच रामनिवास पर रचे जाने का आरोप लगाया। इसके बाद घायल अजय ने इलाज के दौरान गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में दम तोड़ दिया।
अजय की मौत होने पर पुलिस ने मामले में हत्या की धारा और जोड़ दीञ गुरुवार को क्राइम यूनिट खरखौदा की टीम ने आरोपित रामनिवास को गिरफ्तार किया। उसे बाजार के बीच से खरखौदा पुलिस स्टेशन से लेकर सरकारी अस्पताल तक हथकड़ी लगाकर मेडिकल कराने के लिए पैदल ही ले जाया गया। इस दौरान आरोपित रामनिवास का सिर भी मुंडा हुआ था। आरोपित को न्यायालय में पेश किया जाएगा, ताकि वारदात के आरोपित ललित, दीपक, कपिल व अजय सहित अन्य की गिरफ्तारी की जा सके।
पिपली के अजय की हत्या मामले में एक आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसे आज न्यायालय में पेश कर रिमांड की मांग की जाएगी।
- रवींद्र, प्रभारी, क्राइम यूनिट खरखौदा
