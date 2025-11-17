सोनीपत में हत्यारोपितों को पैदल घुमाया, लोग बोले- निर्दोष को मारने वालों को मिले कड़ी सजा 

जागरण संवाददाता, गोहाना। सदर थाना गोहाना की पुलिस ने गांव मुंडलाना में मछली पालन करने वाले बुजुर्ग ठेकेदार की हत्या की वारदात में आरोपितों को गांव में पैदल घुमाया। आरोपित हाथ जोड़ते भी नजर आए। गांव के लोग बोले निर्दोष की हत्या करने वालों को कड़ी सजा मिले।

गांव मुंडलाना का बुजुर्ग भाना मछली पालन करता था और गांव में तालाब का ठेका ले रखा था। बुधवार रात को भी वह तालाब के पास कमरे पर रुका था, जिसके साथ गांव का ही अजमेर था। वहां पर गांव के मोहित व मोनू शराब पीने पहुंचे।