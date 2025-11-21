सोनीपत में नगर पालिका की कार्रवाई, अतिक्रमण अभियान चला कर दुकान से बाहर रखे सामान को किया जब्त

संवाद सहयोगी, गन्नौर। नगर पालिका ने शुक्रवार को बेगा रोड़ के मुख्य बाजार में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। नपा कर्मियों ने शहर के बेगा रोड पर दुकानदारों द्वारा दुकान से बाहर रखे सामान को जब्त कर लिया।

गौरतलब है कि शहर के दुकानदारों द्वारा किए जाने वाले अतिक्रमण से हर समय रोड़ पर जाम की स्थिति बनी रहती है। जाम की शिकायतें आए दिन प्रशासन के पास आ रही हैं, जिस पर नगरपालिका सचिव ने अतिक्रमण हटवाने के निर्देश दिए। इसी के चलते नपा ने बेगा रोड पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया।