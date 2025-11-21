Language
    सोनीपत में नगर पालिका की कार्रवाई, अतिक्रमण अभियान चला कर दुकान से बाहर रखे सामान को किया जब्त

    By Ashish Mudgil Edited By: Sonu Suman
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 06:36 PM (IST)

    गन्नौर में नगर पालिका ने बेगा रोड के मुख्य बाजार में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। दुकानदारों द्वारा सड़क पर सामान रखने से जाम की स्थिति बनी रहती थी, जिसकी शिकायतें प्रशासन को मिल रही थीं। नगरपालिका सचिव ने अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। सचिव ने चेतावनी दी कि अतिक्रमण करने पर सामान जब्त कर जुर्माना लगाया जाएगा। उन्होंने व्यापार मंडल से दुकानदारों को समझाने की अपील की।

    सोनीपत में नगर पालिका का अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई।

    संवाद सहयोगी, गन्नौर। नगर पालिका ने शुक्रवार को बेगा रोड़ के मुख्य बाजार में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। नपा कर्मियों ने शहर के बेगा रोड पर दुकानदारों द्वारा दुकान से बाहर रखे सामान को जब्त कर लिया।

    गौरतलब है कि शहर के दुकानदारों द्वारा किए जाने वाले अतिक्रमण से हर समय रोड़ पर जाम की स्थिति बनी रहती है। जाम की शिकायतें आए दिन प्रशासन के पास आ रही हैं, जिस पर नगरपालिका सचिव ने अतिक्रमण हटवाने के निर्देश दिए। इसी के चलते नपा ने बेगा रोड पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया।

    नपा सचिव प्रदीप खर्ब ने बताया कि कोई भी शहर में अतिक्रमण न करें, अन्यथा उनका सामान जब्त कर लिया जाएगा और जुर्माने के बाद ही सामान को छोड़ा जाएगा। उन्होंने व्यापार मंडल से अपील करी कि वे दुकानदारों को इस बारे में समझाएं ताकि वे अपना सामान दुकानों के बाहर अवैध रूप से न रखें।