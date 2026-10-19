टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग मामले में सोनीपत कनेक्शन आया सामने, दो शूटरों की कुंडली खंगाल रही पुलिस

दीपक गिजवाल, सोनीपत। मुंबई में अभिनेता टाइगर श्रॉफ की गाड़ी पर फायरिंग के मामले में तीन संदिग्ध शूटरों की गिरफ्तारी के बाद सोनीपत कनेक्शन सामने आया है।

जानकारी के अनुसार, गिरफ्तार दो आरोपियों में एक नाबालिग है। जिसकी उम्र करीब 17 साल है। दूसरा आरोपी रेहान शहर की ईदगाह कॉलोनी का रहने वाला है।

वहीं, एक बार फिर जिले के युवाओं की गैंग गतिविधियों से जुड़े होने और संगठित अपराध के नेटवर्क पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दोनों की भूमिका, आपसी संपर्क और गैंग कनेक्शन की जांच अहम होगी।

अंकित हत्याकांड में भी सोनीपत के शूटर

जिले में हाल के महीनों में रंगदारी, फायरिंग और गैंग कनेक्शन से जुड़े कई मामले सामने आए हैं। इससे पहले शामली में हरियाणवी सिंगर अंकित हत्याकांड में भी सोनीपत के शूटर शामिल थे। दोनों को एनकाउंटर में मार दिया गया था।

कारोबारी से 2 करोड़ की रंगदारी मांगी वही, 11 सितंबर को खरखौदा क्षेत्र में एक कारोबारी से दो करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने और उसके कार्यालय पर फायरिंग के मामले में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद दो आरोपियों को गिरफ्तार किया था।