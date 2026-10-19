टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग करने वाले संदिग्ध शूटर गिरफ्तार, पुलिस ने राजस्थान के कोटा से दबोचा

डिजिटल डेस्क, मुंबई। टाइगर श्रॉफ पर गोली चलाने वाले 3 शूटरों को राजस्थान के कोटा से गिरफ्तार कर लिया गया है। तीनों से पूछताछ की जा रही है। समाचार एजेंसी IANS के मुताबिक, इनमें से दो लोगों के रविवार को अभिनेता पर गोली चलाने वालों में शामिल होने की आशंका है।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, कोटा पुलिस ने अभिनेता टाइगर श्रॉफ से जुड़ी गोलीबारी की घटना के सिलसिले में तीन लोगों को हिरासत में लिया है। इन तीनों से पूछताछ की जा रही है, और बताया जा रहा है कि इनमें से दो वे लोग हैं जिन्होंने रविवार को अभिनेता पर गोली चलाई थी।

शुरुआती खुफिया जानकारी से पता चला है कि वह पुलिस से बचने की कोशिश में ट्रेन से मुंबई से भाग गए थे। तीनों महाराष्ट्र की सीमा पार करके पड़ोसी राज्य गुजरात में दाखिल हो गए थे। शूटरों को राजस्थान के कोटा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से यात्रा करते समय पकड़ लिया गया है।

हमले से पहले की थी रेकी समाचार एजेंसी के अनुसार, जांच एजेंसियों को संदेह है कि यह हमला पेशेवर और प्रशिक्षित शूटर्स द्वारा किया गया था। हमलावरों ने वारदात को अंजाम देने से पहले अभिनेता टाइगर श्रॉफ की गतिविधियों की बाकायदा रेकी (रेकी/निगरानी) की थी।

आरोपियों को पता था कि टाइगर श्रॉफ हर रविवार को जुहू फुटबॉल ग्राउंड आते हैं। उन्होंने अभिनेता की गतिविधियों पर नजर रखी ताकि ठीक उस समय हमला किया जा सके, जब वह अपनी कार में बैठकर वहां से निकल रहे थे।

गोलीबारी के बाद, शूटरों ने पहले से तय किए गए रास्ते से भागने की कोशिश की, जो SV रोड से होते हुए विले पार्ले और अंधेरी की ओर जाता है। उन्होंने अंधेरी वेस्ट रेलवे स्टेशन के पास अपनी मोटरसाइकिल छोड़ दी और बोरीवली की ओर जाने वाली एक ट्रेन में सवार हो गए।

शिंदे ने की टाइगर श्रॉफ से मुलाकात महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे रविवार रात अभिनेता टाइगर श्रॉफ के घर पहुंचे, ताकि स्थिति का जायजा ले सकें और परिवार को सरकार की ओर से पूरा सहयोग देने का भरोसा दिला सकें।