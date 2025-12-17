सोनीपत में नाबालिग छात्रा से उसके क्लासमेट लड़के ने किया दुष्कर्म, दो महीने की गर्भवती की हुई पीड़िता
सोनीपत के कुंडली क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां नौवीं कक्षा की नाबालिग छात्रा के साथ उसके ही क्लासमेट नाबालिग लड़के ने दुष्क ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, सोनीपत। जनपद के कुंडली क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां नौवीं कक्षा की नाबालिग छात्रा के साथ उसके ही क्लासमेट नाबालिग लड़के ने दुष्कर्म किया है। पीड़िता दो महीने की गर्भवती हो गई है। इसका खुलासा तब हुआ जब वह पेट दर्द की शिकायत पर मां के साथ अस्पताल पहुंची। पीड़िता अपनी मां और तीन भाई-बहनों के साथ किराए के मकान में रहती है। घटना करीब दो महीने पुरानी है। सहेलियों के साथ पारकर मॉल गई थी छात्रा, जहां उसी क्लास का लड़का बात करने के बहाने उसे मॉल की छत पर ले गया और वहां दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया।
