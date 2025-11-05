सोनीपत में साढ़े नौ एकड़ में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, प्रॉपर्टी डीलरों में मचा हड़कंप
सोनीपत में प्रशासन ने साढ़े नौ एकड़ में बने अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाकर कार्रवाई की है। इस कार्रवाई से प्रॉपर्टी डीलरों में हड़कंप मच गया है। प्रशासन की इस सख्ती से अवैध निर्माण करने वालों में दहशत का माहौल है।
संवाद सहयोगी, खरखौदा। सोनीपत महानगर विकास प्राधिकरण (एसएमडीए) से डीटीपी नीलम शर्मा के आदेश पर जटोला व सोहटी में कार्रवाई करते हुए साढ़े नौ एकड़ जमीन पर अवैध रूप से किए जा रहे निर्माण कार्य को गिराया गया। इस दौरान प्रॉपर्टी डीलर के कार्यालय का जमींदोज करने के साथ ही पक्की गलियों, चारदीवारी, व लेबर क्वार्टर गिराए गए।
एसएमडीए डीटीपी नीलम शर्मा ने बताया कि उपायुक्त सुशील सारवान ने बीते दिनों ही अवैध निर्माण को प्रारंभिक स्तर पर ध्वस्त करने की बात कही थी। जिस पर कार्रवाई करते हुए आज उनकी टीम ने जटोला में करीब दो एकड़ में बनाए गए कच्चे रों के उखाड़ने के साथ ही प्रॉपर्टी डीलर का एक कार्यालय भी ध्वस्त कर दिया।
इसके साथ ही सोहटी गांव में करीब साढ़े सात एकड़ जमीन पर बसाई जा रही रिहायशी कालोनी में कार्रवाई करते हुए चार एकड़ में बिछाई गई इंटर लाकिंग टाइल्स को उखाड़ा गया। वहीं 350 वर्ग गज में बनाए गए लेबर क्वार्टर गिराने के साथ ही चार डीपीसी व एक चारदीवारी को भी इस दौरान ध्वस्त किया गया है।
अवैध कॉलोनियों में प्लॉट न खरीदें
डीटीपी नीलम शर्मा का कहना है कि अवैध कॉलोनियों में प्लॉट न खरीदें। लोगों को यहां पर पैसा लगाने से सीधे तौर पर आर्थिक नुकसान उठाना होगा। क्योंकि यह कालोनियों अवैध हैं और प्रशासन द्वारा इन्हें किसी भी स्तर पर पनपने नहीं दिया जाएगा। कार्रवाई के दौरान ड्यूटी मजिस्ट्रेट पंचायती विभाग के एसडीओ अमित कुमार, एसएमडीए इंफोर्समेंट व पुलिस टीम मौजूदगी रही।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।