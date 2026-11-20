संदीप कुमार, सोनीपत। रोहतक रोड स्थित नई अनाज मंडी में इस बार धान की आवक बढ़ी है। विपणन सीजन 2026-27 के दौरान मंडी में न केवल धान की बंपर आवक हुई है, बल्कि मार्केट कमेटी की झोली भी मार्केट फीस से लबालब भर गई है।

पिछले सीजन के मुकाबले इस वर्ष धान की कुल आवक में 26.62 प्रतिशत और मार्केट फीस राजस्व में 26.72 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। चालू सीजन में मंडी में कुल आवक कितनी? चालू सीजन में मंडी में कुल 10,80,052 क्विंटल धान की आवक हुई है, जबकि पिछले विपणन सीजन 2025-26 में यह डाटा 8,52,971 क्विंटल पर सिमट गया था। यानी इस बार किसानों ने मंडी में 2,27,081 क्विंटल अधिक धान पहुंचाया है।

बंपर आवक का सीधा असर सरकारी राजस्व पर पड़ा है। मार्केट फीस पिछले साल के 4,27,07,729 रुपये से बढ़कर इस बार 5,41,18,739 रुपये के डाटा को पार कर गई है। कमेटी को पिछले वर्ष की अपेक्षा 1.14 करोड़ रुपये से अधिक का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हुआ है।

1509 किस्म का रहा दबदबा, बासमती की भी रही धूम 1509 किस्म : इस बार किसानों का रुझान 1509 किस्म की ओर अधिक रहा। मंडी में इसकी कुल 7,68,664 क्विंटल आवक दर्ज की गई, जो पिछले वर्ष (5,62,161 क्विंटल) के मुकाबले 2.06 लाख क्विंटल ज्यादा है। अकेले इस किस्म से कमेटी को 3,85,64,323 रुपये की मार्केट फीस प्राप्त हुई।