जागरण संवाददाता, सोनीपत। जिले के 13 सरकारी चिकित्सकों को हरियाणा सिविल सर्विसेज के रूल-8 के तहत चार्जशीट जारी करने की प्रस्तावित कार्रवाई के विरोध में बृहस्पतिवार को चिकित्सकों ने दो घंटे की सांकेतिक हड़ताल रखी। सुबह 9 से 11 बजे तक सभी सरकारी अस्पतालों, सीएचसी व पीएचसी में ओपीडी सेवाएं बंद रहने से मरीजों को परेशानी उठानी पड़ी।

हालांकि, हालात संभालने के लिए सिविल सर्जन डाॅ. अलंकृता गेरा ने खुद मोर्चा संभाला और बच्चों की ओपीडी में बैठकर मरीजों की जांच की। साथ ही अन्य ओपीडी के संचालन के लिए डिप्टी सिविल सर्जनों की ड्यूटी लगाई गई। हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन और डेंटल सर्जन्स एसोसिएशन के आह्वान पर हड़ताल में शामिल डाॅक्टरों ने काली पट्टी बांधकर इमरजेंसी के बाहर धरना दिया। इस दौरान सुबह नौ से 9:30 बजे तक पंजीकरण काउंटर बंद रहा, जिसे बाद में सिविल सर्जन ने हस्तक्षेप कर शुरू कराया। वहीं, सभी अस्पतालों में आपातकालीन सेवाएं सामान्य रूप से जारी रहीं।