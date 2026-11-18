दीपक गिजवाल, सोनीपत। गांव बड़वासनी के पास एक महिला की निर्मम हत्या का मामला सामने आया है। बड़वासनी फ्लाईओवर से मुरथल की तरफ सर्विस रोड के साथ लगते खेत में महिला के क्षत-विक्षत दोनों पैर पड़े मिले, जबकि खेत के पास बने नाले में गली-सड़ी हालत में दोनों हाथ बरामद हुए हैं।

हाथों में धातु के कड़े और स्पोर्ट्स जैकेट पहनी हुई थी। महिला के शरीर के बाकी हिस्से मौके पर नहीं मिले। आशंका है कि हत्या के बाद पहचान छिपाने और साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से शव के टुकड़े अलग-अलग जगह फेंके गए हैं।

मंगलवार की रात को बड़वासनी के सुनील कुहाड़ खेत में गए तो खेत में कई कुत्ते खड़े देखकर वह वहां गया तो उसे मानव शरीर के क्षत-विक्षत दोनों पैर दिखाई दिए। पैरों में जींस जैसी पजामी पहनी हुई थी। नाले के अंदर सड़ी-गली हालत में मिले हाथ इसके बाद खेत के साथ लगते नाले से दुर्गंध आने पर उसने पास जाकर देखा तो नाले के अंदर गली-सड़ी हालत में दो हाथ पड़े हुए थे। दोनों हाथों में धातु के कड़े पहने हुए थे। इसके अलावा नाले में कपड़े और चुन्नी भी पड़ी मिली। सुनील ने तुरंत पुलिस को सूचना दी।

डायल 112 पर काल मिलने के बाद थाना सदर सोनीपत से पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के लिए एफएसएल टीम को भी बुलाया। डॉ. जगबीर सिंह के नेतृत्व में पहुंची एफएसएल टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए और बरामद अंगों व कपड़ों का निरीक्षण किया।

स्पोर्ट्स जैकेट पर लिखा मिला MENT नाले से बरामद दोनों हाथों में धातु के दो-दो कड़े पहने हुए थे। हाथों में चैन वाली स्पोर्ट्स जैकेट थी, जिसके कालर पर MENT लिखा हुआ मिला। इसके अलावा एक मरून रंग की टी-शर्ट और मल्टीकलर चुन्नी भी नाले में पड़ी मिली। खेत में मिले दोनों पैरों पर एम साइज लिखी पजामी ट्राउजर पहना हुआ था। मौके पर शरीर का कोई अन्य हिस्सा नहीं मिला।