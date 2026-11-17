जागरण संवाददाता, सोनीपत। सोनीपत में तहसील का कर्मचारी रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है। तहसील के ऑपरेटर मनजीत को एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने रिश्वत लेते पकड़ा है।

एंटी करप्शन ब्यूरो (एबीसी) की टीम मनजीत को साथ ले गई है और पूछताछ कर रही है। वहीं, ऑपरेटर के रिश्वत लेते पकड़े जाने पर तहसील में भीड़ जमा हो गई।

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