सोनीपत में रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया तहसील ऑपरेटर, पूछताछ के लिए साथ ले गई ACB की टीम
सोनीपत में एंटी करप्शन ब्यूरो ने तहसील के ऑपरेटर मनजीत को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। टीम मनजीत ...और पढ़ें
HighLights
सोनीपत में तहसील ऑपरेटर मनजीत रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया।
एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने रंगे हाथों पकड़ा।
आरोपी ऑपरेटर मनजीत से गहन पूछताछ जारी है।
जागरण संवाददाता, सोनीपत। सोनीपत में तहसील का कर्मचारी रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है। तहसील के ऑपरेटर मनजीत को एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने रिश्वत लेते पकड़ा है।
एंटी करप्शन ब्यूरो (एबीसी) की टीम मनजीत को साथ ले गई है और पूछताछ कर रही है। वहीं, ऑपरेटर के रिश्वत लेते पकड़े जाने पर तहसील में भीड़ जमा हो गई।
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