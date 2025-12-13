सोनीपत में 20 हजार के लेनदेन में दोस्त बना हत्यारा, कहासुनी के बाद लोहे की रॉड से आदित्य की हत्या

संवाद सहयोगी, गन्नौर। गांव सांदल कलां के 21 वर्षीय आदित्य की हत्या के मामले में पुलिस जांच के दौरान चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। मात्र 20 हजार रुपये के लेनदेन को लेकर हुए विवाद में आदित्य का अपना ही दोस्त उसका हत्यारा बन गया। पड़ोस में रहने वाले आदित्य के साथी ने कहासुनी के बाद लोहे की रॉड से हमला कर आदित्य की हत्या कर दी।

वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपित ने पुलिस को गुमराह करने के लिए धमकी भरी पोस्ट व वीडियो डाली और बाद में शव को कट्टे में डालकर बड़वासनी नहर में फेंक दिया। क्राइम यूनिट वेस्ट यूनिट सेक्टर 7 सोनीपत, क्राईम यूनिट गन्नौर व चौकी इंचार्ज खूबडू की सयुंक्त पुलिस टीमों ने पुलिस ने आरोपित विश्वामित्र को सांदल कला गांव के पास से गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

मामले में प्रेसवार्ता करते हुए पुलिस उपायुक्त प्रबीना पी व डीसीपी क्राईम नरेंद्र कादियान ने बताया कि सांदल कला निवासी आदित्य 10 दिसंबर की दोपहर दो बजे अपने घर से पैदल निकला था। जिसके बाद वह अपने पड़ोस में रहने वाले साथी विश्वामित्र के घर गया था। इस दौरान विश्वामित्र के घर परिवार को कोई दूसरा सदस्य नहीं था।

इसी बीच आदित्य व विश्वामित्र के बीच करीब 20 हजार रुपये का लेनदेन था। जिसको लेकर दोनों की कहासुनी हो गई। कहासुनी इतनी बढ़ गई कि विश्वामित्र ने पहले आदित्य धक्का दिया तो आदित्या लोहे ग्रिल से टकरा कर बेसुध हो गया। इसके बाद विश्वामित्र ने आदित्य की लोहे की राड से पीट पीट कर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद विश्वामित्र ने आदित्य के हाथ पैर बांध कर शव को कट्टे में डाला और उसे एक किराये गाड़ी में डाल कर बड़वासनी के पास उसका शव नहर में फैंक दिया।

गत शनिवार को आदित्य का शव दिल्ली के हैदरपुर स्थित मुनक नहर में मिला। पुलिस को आदित्य के सिर पर आगे व पिछली तरफ और कान के पास गहरी चोट के निशान मिले हैं। पुलिस उपायुक्त प्रबीना पी ने बताया कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद पुरी तरह स्पष्ट होगा कि उसके पर और शरीर पर कहां कहा वार किए गए थे।

पुलिस को गुमराह करने के लिए डालता रहा मैसेज पुलिस उपायुक्त प्रबीना पी ने बताया कि प्राथमिक पूछताछ में आरोपित विश्वामित्र ने बताया कि उसने 10 दिसंबर को ही आदित्य की हत्या कर दी थी। हत्या के बाद पुलिस की जांच को प्रभावित करने की उद्देश्य से विश्वामित्र ने अपने घर पर ही आदित्य के शव की वीडियो बना ली और 25 लाख की फिरौती के लिए धमकी भरा पोस्ट लिखा। 10 दिसंबर को आदित्य का शव उसने बड़वासनी नहर में फैंक दिया था।

इस दौरान उसने सोनीपत से ही आदित्य के फोन से आदित्य के दोस्त को मैसेज भेजा कि वह शादी में है कल आएगा। इसके अगले दिन जब पुलिस आदित्य की तलाश तेज की तो उसने वीडियो व धमकी भरी पोस्ट आदित्य के फोन से उनके स्वजन को भेज दी। उसने सोनीपत में अलग-अलग स्थानों से वीडियो व पोस्ट भेजी, ताकि पुलिस का शक उस पर न हो और पुलिस फिरौती वाले मामले में उलझी रहे।

टेक्निकल टीम को मिला सुराग पुलिस उपायुक्त प्रबीना पी ने बताया कि पुलिस की करीब आठ टीमें फील्ड व टेक्निकल क्षेत्र में काम कर रही थी। इस दौरान पुलिस की टेक्निकल टीम को हत्या से कनेक्शन विश्वामित्र से जुड़ा मिला। इसके बाद पुलिस की टीमों ने जानकारी पुख्ता करने के बाद आरोपित विश्वामित्र को सांदल कला गांव के पास से गिरफ्तार किया।

महिला से जुडे़ हो सकते हैं तार विश्वामित्र द्वारा आदित्य के फोन से डाले गए मैसेज में एक महिला का भी जिक्र किया गया था। पुलिस उपायुक्त प्रबीना पी ने इस संबंध में कहा कि पुलिस को प्राथमिक पूछताछ में विश्वामित्र ने बताया उनका झगड़ा 20 हजार रुपये के लेनदेन को लेकर हुआ था। हालांकि पुलिस द्वारा आरोपित को रिमांड पर लिया जाएगा और गहनता से पूछताछ की जाएगी, तभी इस बारे में स्पष्ट कहा जा सकेगा।

कार व आदित्य का मोबाइल नहीं हुआ बरामद पुलिस के अनुसार विश्वामित्र किराये की कार में आदित्य के शव को कट्टे में डाल कर बड़वासनी नहर तक ले गया था। अभी तक पुलिस जांच में सामने नहीं आया कि विश्वामित्र ने किराये की कार किससे ली थी। वहीं पुलिस को अभी आरोपित के पास से आदित्य का मोबाइल फोन भी नहीं मिला है, जिससे वह मैसेज डाल रहा था। रिमांड अवधि के दौरान पुलिस इस बारे में भी पता लगाएगी।

आज अदालत में पेश करेगी पुलिस पुलिस उपायुक्त प्रबीना पी ने बताया कि पुलिस आरोपित विश्वामित्र को रविवार को अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड पर लेगी। रिमांड अवधि के दौरान पुलिस आरोपित विश्वामित्र से गहनता से पूछताछ करेगी और कार, मोबाइल व वारदात में प्रयुक्त लोहे की राड बरामद करने का प्रयास करेगी। वहीं हत्या में शामिल अन्य आरोपितों के बारे में भी पता लगाया जाएगा।

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से हैं सेवानिवृत विश्वामित्र के पिता आदित्य की हत्या का आरोपित विश्वामित्र नान बैंकिंग फाइनेंशियल कार्पेरेशन में काम करता है। जबकि उसके पिता महावीर दिल्ली में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी थे जो सेवानिवृत हो चुके हैं। उसके परिवार में उसकी मां के अलावा एक बड़ा भाई व बहन हैं जो शादीशुदा हैं। बड़े भाई अधिवक्ता हैं और काफी समय से सोनीपत में रहते हैं। विश्वामित्र भी शादीशुदा है और एक बच्चे का पिता है।