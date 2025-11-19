Language
    Sonipat Fire: बड़ी औद्योगिक क्षेत्र स्थित कपड़ा फैक्ट्री में लगी आग, दमकल की तीन गाड़ियों ने पाया काबू

    By Jagran News Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 09:49 AM (IST)

    गन्नौर के बड़ी औद्योगिक क्षेत्र में एक कपड़ा फैक्ट्री में बुधवार सुबह आग लग गई। कर्मचारियों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचित किया। आग तेजी से फैली और मशीनरी को नुकसान हुआ। दमकल की तीन गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है, और नुकसान का आकलन किया जा रहा है।

    संवाद सहयोगी, गन्नौर। बड़ी औद्योगिक क्षेत्र फेज-1 स्थित फैक्ट्री नंबर 203 में बुधवार की सुबह अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। फैक्ट्री में कपड़ा बनाने का काम किया जाता है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार अचानक उठे धुएं और तेज लपटों को देखकर कर्मचारियों ने तुरंत बाहर निकलकर आग की सूचना फायर ब्रिगेड और पुलिस को दी।

    आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही मिनटों में मशीनरी और माल इसकी चपेट में आ गया। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार फैक्ट्री मालिक उत्कर्ष जैन को काफी आर्थिक नुकसान हुआ है, हालांकि इसके सही आंकड़े का अभी आकलन किया जा रहा है। आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं चल सका है।

    संबंधित विभाग मामले की जांच कर रहा है। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की तीन गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। पानी के लगातार छिड़काव और अंदर तक पहुंचकर बुझाने के प्रयासों के बाद ही आग पूरी तरह नियंत्रित हो सकी। पुलिस भी मौके पर मौजूद रही स्थिति को नियंत्रित रखा। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी प्रकार का जानमाल का नुकसान नहीं हुआ।