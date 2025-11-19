Sonipat Fire: बड़ी औद्योगिक क्षेत्र स्थित कपड़ा फैक्ट्री में लगी आग, दमकल की तीन गाड़ियों ने पाया काबू

संवाद सहयोगी, गन्नौर। बड़ी औद्योगिक क्षेत्र फेज-1 स्थित फैक्ट्री नंबर 203 में बुधवार की सुबह अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। फैक्ट्री में कपड़ा बनाने का काम किया जाता है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार अचानक उठे धुएं और तेज लपटों को देखकर कर्मचारियों ने तुरंत बाहर निकलकर आग की सूचना फायर ब्रिगेड और पुलिस को दी।

आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही मिनटों में मशीनरी और माल इसकी चपेट में आ गया। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार फैक्ट्री मालिक उत्कर्ष जैन को काफी आर्थिक नुकसान हुआ है, हालांकि इसके सही आंकड़े का अभी आकलन किया जा रहा है। आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं चल सका है।