ठेका प्रथा के विरोध में कर्मचारियों का अनोखा प्रदर्शन, नारेबाजी के साथ BJP प्रदेश अध्यक्ष को सौंपा ज्ञापन
सोनीपत में ठेका प्रथा के विरोध में कर्मचारियों ने अनोखा प्रदर्शन किया। नारेबाजी करते हुए कर्मचारियों ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा और ठेका प्रथा को खत्म करने की मांग की। उन्होंने इस मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की।
जागरण संवाददाता, सोनीपत। बिजली निगम में ठेके से हटाए गए कर्मचारियों ने वीरवार को ठेका प्रथा के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। जिला पार्षद संजय बड़वासनिया के नेतृत्व में कर्मचारियों ने डा. भीमराव अंबेडकर पार्क से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली के कार्यालय तक पदयात्रा की।
इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सिर पर कागजों की गठरी रखकर ठेका प्रथा का प्रतीकात्मक विरोध जताया और जमकर नारेबाजी की। कार्यालय पहुंचने पर उन्होंने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के सहायक अमित को ज्ञापन सौंपा।
जिला पार्षद संजय बड़वासनिया ने कहा कि ठेका प्रथा आज प्रदेश के युवाओं के शोषण का सबसे बड़ा माध्यम बन चुकी है। ठेकेदार मनमर्जी से कर्मचारियों का शोषण करते हैं, जिससे उनका भविष्य अंधकारमय होता जा रहा है। सफाई कर्मचारियों से लेकर बिजली विभाग और अन्य सरकारी विभागों में कार्यरत ठेका कर्मचारियों की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है और वे लंबे समय से धरने देकर न्याय की मांग कर रहे हैं।
सरकार के वादे सिर्फ कागजों में सीमित
उन्होंने आरोप लगाया कि समान कार्य समान वेतन का नारा देने वाली सरकार के कार्यकाल में ही सबसे अधिक शोषण हो रहा है। सरकार के वादे सिर्फ कागजों तक सीमित रह गए हैं और युवा ठेका प्रथा की मार से परेशान हैं।ठेका प्रथा अंग्रेजों की सोच और शोषण पर आधारित प्रणाली है, जिसे अब समाप्त किया जाना आवश्यक है, ताकि युवाओं को इससे मुक्ति मिल सके।
कर्मचारियों ने मांग की कि सरकार नियमित भर्ती नीति अपनाए और सभी विभागों में ठेका प्रथा को तत्काल प्रभाव से खत्म किया जाए, ताकि कर्मचारियों को स्थायी रोजगार और सम्मानजनक वेतन मिल सके।इस दौरान हरियाणा कर्मचारी रिटायर्ड संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष ऋतुराज, सुरेंद्र, प्रदीप, रामनिवास, अनिल, सुरेश, कर्मवीर, जोगिंदर, राजवीर, सुरेश और जागेंद्र समेत कई कर्मचारी मौजूद रहे।
