Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बिट्टे निकालकर ले आओ... सोनीपत में बिजली चोरी पकड़ने गई टीम पर ग्रामीणों ने किया जानलेवा हमला

    By Harish Bhoriya Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 07:41 PM (IST)

    सोनीपत में बिजली चोरी पकड़ने गई बिजली निगम की टीम पर ग्रामीणों ने जानलेवा हमला कर दिया। हमलावरों ने टीम को घेरकर 'बिट्टे निकालकर ले आओ' की धमकी दी। टीम ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। 

    prefferd source google
    Hero Image

    अस्पताल में उपचाराधीन बिजली कर्मी। जागरण

    संवाद सहयोगी, खरखौदा(सोनीपत)। रिढाऊ गांव में बिजली चोरी पकड़ने के लिए गई बिजली निगम की टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। टीम ने डायल-112 पर काल कर पुलिस को बुलाया और जेई सतबीर सिंह की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बिजली निगम के जेई सतबीर सिंह का कहना है कि वह अपनी टीम के साथ रिढाऊ गांव में बिजली चोरी पकड़ने के लिए गए थे। रात को करीब 11 बजे टीम गांव में पहुंची और मंदिर के पास टीम ने पाया कि एक बिजली की तार उनकी केबल में डायरेक्टर लगाई गई है। टीम ने बतौर सबूत इसकी वीडियोग्राफी करनी शुरू की तो इसी दौरान चार से पांच लोग मौके पर आ गए।

    डायल-112 को दी सूचना

    टीम कुछ समझ पाती इससे पहले ही उनकी तरफ से टीम पर ईंटों से हमला कर दिया गया। हमलावरों की तरफ से टीम सदस्यों को लात-घूंसे भी मारे गए। खुद पर हुए हमले से बचने के लिए उनकी तरफ से डायल-112 को सूचना दी गई, जिसके बाद किसी प्रकार उन्होंने भागकर अपनी जान बचाई।

    इस दौरान घायल हुए टीम सदस्यों को खरखौदा के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं जेई सतबीर सिंह की तरफ से मामले की शिकायत पुलिस को दी गई। जिस पर पुलिस ने अब अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

    बिट्टे निकालकर ले आओ

    बिजली निगम की टीम पर जब हमला हुआ, उस दौरान निगम की टीम द्वारा वीडियोग्राफी की जा रही थी। जिसमें कई हमलावरों के चेहरे न केवल दिखाई दे रहे हैं। बल्कि इस दौरान वह यह कहते हुए भी दिखाई दे रहे हैं कि बिट्टे निकालकर लेकर आओ। वहीं टीम को गली से निकल जाने की भी धमकी देते हुए सुना जा सकता है।