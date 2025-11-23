सोनीपत में डिफाल्टरों पर शिकंजा कसने की तैयारी, अब भी एक लाख से अधिक डिफाल्टर
बिजली वितरण निगम सरचार्ज माफी योजना खत्म होने के बाद सोनीपत में बकाया बिल वसूली के लिए सख्त कदम उठाएगा। योजना में 17 हजार से अधिक उपभोक्ताओं को राहत मिली, पर निगम को अभी भी करोड़ों वसूलने हैं। अधिकारियों के अनुसार, कनेक्शन काटने की कार्रवाई तेज होगी, क्योंकि जिले में अब भी एक लाख से ज्यादा डिफाल्टर हैं। बकाया बिल वसूली के लिए एसडीओ स्तर पर टीमें गठित की गई हैं।
जागरण संवाददाता, सोनीपत। सरचार्ज माफी योजना की अवधि पूरी होने के साथ ही उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम अब जिले में बकाया बिल वसूली के लिए कड़ा रुख अपनाने जा रहा है। करीब छह माह चली इस योजना में जहां 17 हजार 135 उपभोक्ताओं ने राहत ली, वहीं निगम के पास अब भी करोड़ों की बकाया राशि वसूली का बड़ा लक्ष्य मौजूद है।
निगम अधिकारियों का कहना है कि अब कनेक्शन काटने जैसी कार्रवाई तेज की जाएगी। जिले में अब भी एक लाख से अधिक उपभोक्ता डिफाल्टर की सूची में शामिल हैं। सरचार्ज माफी योजना शुरू होने से पहले जिले में बिजली निगम के उपभोक्ताओं पर लगभग 597 करोड़ रुपए से अधिक का बकाया था।
सरचार्ज माफी योजना के दौरान निगम ने 45 करोड़ 79 लाख 58 हजार रुपए की वसूली कर ली। इसी अवधि में उपभोक्ताओं के करीब 13 करोड़ 12 लाख 94 हजार रुपए सरचार्ज की माफी की गई। इनमें से एक करोड़ 87 लाख 39 हजार रुपए का सरचार्ज उन उपभोक्ताओं का माफ किया गया जिन्होंने अपना बिल एकमुश्त भुगतान किया।
जिले में करीब 4 लाख 50 हजार बिजली उपभोक्ता पंजीकृत हैं। बड़ी संख्या में उपभोक्ता लगातार बिल जमा नहीं कर रहे थे, जिसके चलते निगम पर डिफाल्टरों का बोझ बढ़ता जा रहा था। इसी समस्या को दूर करने के लिए जून 2024 में सरचार्ज माफी योजना शुरू की गई थी।
योजना शुरू होते ही निगम ने बकाया राशि नहीं चुकाने पर 49 हजार उपभोक्ताओं के कनेक्शन काट दिए थे, इन पर लगभग 320 करोड़ रुपए का बकाया था। योजना शुरू होने से पहले 56,748 ऐसे उपभोक्ता थे जिनका बिल बकाया था, लेकिन उनका कनेक्शन चालू रखा गया था।
अब योजना समाप्त होने पर ऐसे सभी डिफाल्टरों से कड़ी वसूली की जाएगी। एसडीओ स्तर पर टीमों का गठन बिजली निगम ने अब बकाया बिल की वसूली करने के लिए एसडीओ स्तर पर टीमों का गठन किया है। इन टीमों को डिफाल्टर उपभोक्ताओं की सूची दी जाएगी और ये टीमें गांव-गांव जाकर बिजली बिल की वसूली करेंगी।
जो उपभोक्ता बिजली बिल का भुगतान नहीं करेगा, उसका बिजली का कनेक्शन काट दिया जाएगा। साथ ही जो उपभोक्ता कनेक्शन काटने के बाद भी चोरी की बिजली का इस्तेमाल करता हुआ मिला तो उसपर एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।
नंबर गेम
- 59741.62 लाख रुपए था बिजली बिल बकाया
- 4579.58 लाख रुपए की हुई योजना में वसूली
- 17,135 उपभोक्ताओं ने लिया है योजना का लाभ
- 1312.94 लाख रुपए बिजली निगम ने किए है माफ
- 187.39 लाख रुपये एकमुश्त भुगतान पर दी है छूट
- 4.5 लाख है जिले में कुल बिजली उपभोक्ता
उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाना निगम की प्राथमिकता है, लेकिन इसके लिए समय पर बिल जमा होना भी जरूरी है। सरचार्ज माफी योजना का लाभ हजारों उपभोक्ताओं ने उठाया है, अब आगे नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
-जीआर तंवर, एसई, बिजली निगम
