जागरण संवाददाता, गोहाना (सोनीपत)। पर्ची के खेल में पैसे दोगुने करने और 20 हजार रुपये जीतने का लालच देकर बाइक सवार युवकों ने एक बुजुर्ग को ठग लिया। युवक बुजुर्ग के हाथ से सोने की अंगूठी उतरवाकर फरार हो गए। शहर थाना में बुजुर्ग की शिकायत पर केस दर्ज किया गया।

गांव कोहला निवासी बलजीत सिंह ने बताया कि उसका बेटा संजय गोहाना की चोपड़ा कालोनी में रहता है। बुधवार को वह अपने गांव से बेटे के घर मिलने जा रहे थे। जब वह रोहतक-पानीपत रोड से स्कूल वाली गली से होते हुए गली के अंतिम छोर पर पहुंचा तो वहां बाइक पर दो युवक खड़े मिले।

युवकों ने उसे रोक लिया और उनके सामने ही आपस में पर्ची का गेम खेलने लगे। इसके बाद एक युवक ने उन्हें भी गेम खेलने के लिए उकसाया और कहा कि ताऊ आप भी खेलो, आपके पैसे डबल करके देंगे। विश्वास दिलाने के लिए दूसरे युवक ने अपनी अंगूठी निकाल कर रख दी और बलजीत सिंह से भी उनकी अंगूठी उतरवा ली।