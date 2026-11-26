दीपक गिजवाल, सोनीपत। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान केंद्र की ओर से अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के बेरोजगार ग्रामीण युवक-युवतियों के लिए पांच विषयों में अल्प अवधि के व्यावसायिक प्रशिक्षण आयोजित किए जाएंगे।

इसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र की ओर से इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को प्राकृतिक खेती, फल एवं सब्जी परिरक्षण, बेकरी उत्पाद तैयार करने, नर्सरी उगाने तथा कटाई एवं सिलाई का तकनीकी कौशल सिखाया जाएगा।