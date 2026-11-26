जागरण संवाददाता, सोनीपत। ब्रेजा कार की मांग को लेकर बरात लौटाने के मामले में अब दोनों पक्ष साक्ष्यों के साथ आमने-सामने आ गए हैं। दुल्हन के पिता सुभाष ने कार की बुकिंग से जुड़े दस्तावेज, आरटीजीएस स्लिप और शोरूम का कोटेशन दिखाकर अपनी शिकायत के समर्थन में सबूत पेश किए हैं।

वहीं, आरोपित दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल कुलदीप ने वाटिका की अलग-अलग समय की तीन सीसीटीवी फुटेज जारी कर दहेज मांगने और बरात वापस ले जाने के आरोपों को गलत बताया है। फिलहाल एक पक्ष कार की बुकिंग के दस्तावेजों को अपने आरोपों का आधार बता रहा है तो दूसरा पक्ष सीसीटीवी फुटेज के जरिए अपने ऊपर लगे आरोपों को नकार रहा है। उधर, पुलिस ने दोनों पक्षों को सबूतों के साथ जांच में शामिल होने के लिए कहा है।

हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन ने लिया संज्ञान मामले में युवती के पिता की शिकायत पर हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन उषा प्रियदर्शी ने स्वत: संज्ञान लेते हुए एफआइआर दर्ज करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद सेक्टर-27 थाना पुलिस ने दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल कुलदीप, उसकी मां, भाई-भाभी और दो बिचौलियों समेत छह लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया।

पुलिस ने दोनों पक्षों को अपने-अपने दावों के समर्थन में साक्ष्य लेकर जांच में शामिल होने के लिए कहा है। पुलिस शादी तय होने से लेकर बरात लौटने तक के घटनाक्रम, ब्रेजा कार की मांग को लेकर हुई बातचीत, बुकिंग के दस्तावेज और बिचौलियों की भूमिका की पड़ताल करेगी। सीसीटीवी फुटेज के समय और घटनाक्रम का मिलान किया जाएगा। इसके बाद ही मामला पूरी तरह स्पष्ट हो पाएगा।

दुल्हन के पिता के साक्ष्य 25 हजार की आरटीजीएस स्लिप और ब्रेजा का कोटेशन- दुल्हन के पिता सुभाष ने बताया कि 15 तारीख को मालवा से दूसरी गाड़ी बुक कराई थी। इसके लिए 25 हजार रुपये आरटीजीएस किए गए थे। उनके अनुसार, 18 तारीख को औरा की जगह ब्रेजा खरीदने के लिए कहा गया। सोनीपत में गाड़ी उपलब्ध नहीं होने पर बिचौलियों के माध्यम से नरेला में इसकी उपलब्धता का पता किया गया।

इसके बाद प्रेम मोटर शोरूम से सफेद रंग की ब्रेजा एलएक्सआइ सीएनजी का कोटेशन लिया गया। इसमें गाड़ी की कीमत 11 लाख 32 हजार 12 रुपये बताई गई थी। सुभाष ने बुकिंग के लिए किए गए आरटीजीएस की स्लिप, शोरूम का कोटेशन और गाड़ी के फीचर्स का वीडियो भी दिखाया है।

उनका कहना है कि शोरूम एग्जीक्यूटिव ने गाड़ी के फीचर्स का वीडियो भेजा था। गाड़ी मिलने में करीब 12 दिन लगने थे। ऐसे में 20 तारीख को शादी तक गाड़ी उपलब्ध नहीं हो पाई और विवाद हो गया। कुलदीप के साक्ष्य तीन अलग-अलग समय की सीसीटीवी फुटेज की जारी- दूसरी तरफ, कांस्टेबल कुलदीप ने रात करीब आठ बजे, 10 बजे और रात 12:05 बजे की तीन सीसीटीवी फुटेज जारी की हैं। उसका दावा है कि लड़की पक्ष ने अधूरी फुटेज दिखाकर घटनाक्रम को गलत तरीके से पेश किया है। कुलदीप के अनुसार, वह वाटिका में ब्रेजा गाड़ी देखने नहीं, बल्कि कपड़े बदलने की जगह पूछने आया था।