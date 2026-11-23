संवाद सहयोगी, गन्नौर। गांव सनपेड़ा में पंचायत भवन के साथ 21 लाख रुपये की लागत से ई-लाइब्रेरी बनाई जाएगी। विधायक देवेंद्र कादियान ने नारियल फोड़कर निर्माण कार्य का शिलान्यास किया।

कार्यक्रम में सरपंच प्रमोद ढाका के नेतृत्व में ग्रामीणों ने विधायक का स्वागत किया। विधायक ने कहा कि ई-लाइब्रेरी से गांव के विद्यार्थियों को पढ़ाई का बेहतर माहौल मिलेगा। विशेषकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को इसका लाभ होगा।