जागरण संवाददाता, सोनीपत। जिले के करीब 2.075 लाख बीपीएल और पात्र परिवारों के लिए राशन डिपो पर सरसों के तेल का वितरण शुरू कर दिया गया है। अब पात्र उपभोक्ताओं को डिपो से नियमित रूप से मिलने वाले गेहूं व अन्य खाद्यान्न के साथ निर्धारित मात्रा में सरसों का तेल भी उपलब्ध कराया जा रहा है।

जिले के सभी डिपो संचालकों को स्टाक व्यवस्थित रखने और वितरण प्रक्रिया को सुचारू बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। डिपो स्तर पर उपलब्ध पूर्व के बचे हुए स्टाक को पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर वितरित कर निस्तारित किया जा रहा है, ताकि आगामी आपूर्ति के लिए डिपो और गोदामों में पर्याप्त जगह उपलब्ध रहे।