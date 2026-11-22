संवाद सहयोगी, गन्नौर (सोनीपत)। सोनीपत में गन्नौर के गांव खिजरपुर अहीर माजरा में शनिवार देर रात शराब पीने के दौरान हुई कहासुनी में 37 वर्षीय अनिल की चाकू मारकर हत्या कर दी गई।

अनिल गांव में ही चार अन्य लोगों के साथ बैठकर शराब पी रहा था। इसी दौरान किसी बात को लेकर उनके बीच कहासुनी हो गई। विवाद बढ़ने पर साथ बैठे लोगों में से किसी एक ने अनिल के पेट में चाकू मार दिया। वारदात के बाद सभी लोग मौके से फरार हो गए।

चल रही थी शराब पार्टी गांव खिजरपुर अहीर माजरा निवासी रामवीर ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसके चाचा का लड़का अनिल देर रात परिवार के ही एक अन्य चाचा के लड़के और तीन दोस्तों के साथ बैठकर शराब पी रहा था।