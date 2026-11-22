जागरण संवाददाता, सोनीपत। फसल अवशेषों में आगजनी की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने सख्ती बढ़ा दी है। नवंबर के अंतिम सप्ताह में पराली जलाने की घटनाएं बढ़ने की आशंका को देखते हुए विभाग ने दो अतिरिक्त ड्रोन तैनात किए हैं।

इसके साथ ही अब जिले में ड्रोन से निगरानी करने वाली टीमों की संख्या बढ़कर चार हो गई है। सभी टीमों को संवेदनशील और यलो जोन में शामिल गांवों की लगातार निगरानी करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। 80 प्रतिशत से अधिक फसल की हो चुकी कटाई जिले में खरीफ सीजन के दौरान करीब एक लाख हेक्टेयर भूमि पर धान की रोपाई की गई थी, जिसमें से 80 प्रतिशत से अधिक फसल की कटाई पूरी हो चुकी है। धान की कटाई अंतिम चरण में होने के कारण किसान गेहूं की अगली बिजाई के लिए खेत जल्दी खाली करने की तैयारी में हैं।

इस जल्दबाजी में किसान फसल अवशेषों में आग न लगाएं, इसके लिए विभाग जागरूकता अभियान चलाने के साथ-साथ जमीनी और हवाई निगरानी पर जोर दे रहा है। जुर्माने के साथ एफआईआर और रेड एंट्री की चेतावनी कृषि विभाग सैटेलाइट, ड्रोन और फील्ड टीमों के माध्यम से हर गतिविधि पर नजर रख रहा है। अब तक जिले में सैटेलाइट के माध्यम से आगजनी की 14 लोकेशन प्राप्त हुई हैं, जिनमें से भौतिक सत्यापन के बाद पांच किसानों पर जुर्माना लगाया जा चुका है। जिले के 10 गांवों को यलो जोन में चिह्नित किया गया है, जहां प्रशासन का विशेष ध्यान केंद्रित है।

नियमों का उल्लंघन करने वाले किसानों पर पांच हजार से लेकर 30 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा संबंधित किसान के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने और मेरी फसल-मेरा ब्योरा पोर्टल पर रेड एंट्री करने का भी प्रावधान है, जिससे फसल की सरकारी खरीद बाधित हो सकती है।