सोनीपत में शराब के नशे में भिड़े दो पक्ष, धारदार हथियारों से हमला; 12 लोग घायल

जागरण संवाददाता, सोनीपत। जिले के गांव जाजल में रविवार देर रात विशेष समुदाय और हिंदू परिवारों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जो देखते ही देखते हिंसक झड़प में तब्दील हो गया। दोनों पक्षों में लाठी-डंडे और तेजधार हथियारों का प्रयोग हुआ, जिसमें करीब 12 से अधिक पुरुष और महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गए।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, विवाद की जड़ शराब के नशे में की गई कहासुनी को माना जा रहा है। नशे की हालत में दोनों पक्षों में बहस बढ़ती गई और मामला हाथापाई तक पहुंच गया। झगड़े के दौरान दोनों तरफ से लोगों ने एक-दूसरे पर लाठी-डंडों व धारदार हथियारों से हमला कर दिया।