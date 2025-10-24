Language
    गोलियों की ठांय-ठांय से दहला सोनीपत, पेशी पर जा रहे पिता-पुत्र को उतारा मौत के घाट; इलाके में दहशत

    By Harish Bhoriya Edited By: Sonu Suman
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 06:44 PM (IST)

    सोनीपत के खरखौदा में कोर्ट में पेशी पर जा रहे पिता-पुत्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमलावरों ने पहले उनकी बाइक को टक्कर मारी, फिर गोलियां बरसाईं। मृतकों की पहचान मोहित और धर्मबीर के रूप में हुई है। पुरानी रंजिश के चलते हत्या का आरोप है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है।

    Hero Image

    सोनीपत में ताबड़तोड़ फायरिंग कर पिता-पुत्र की हत्या।

    संवाद सहयोगी, खरखौदा। कोर्ट में अपनी तारीख पर जा रहे पिता-पुत्र की शुक्रवार को खरखौदा शहर के थाना कला चौक के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 334बी पर स्कार्पियो में आए हमलावरों ने ताबड़-तोड़ गोलियां मारकर हत्या कर दी। हमलावरों ने पहले बाइक को टक्कर मारी, जिससे दोनों पुल पर से नीचे जा गिरे, इसके बाद हमलावरों ने नीचे उतरकर पहले मोहित पर गोलियां दागी और उसके बाद उसके पिता धर्मबीर को गोलियां मारी। जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई।

    गोपालपुर गांव का रहने वाला मोहित बृहस्पतिवार की सुबह अपने पिता धर्मबीर सिंह के साथ वर्ष 2020 में खरखौदा के रहने वाले नितिन सैनी की हत्या मामले में कोर्ट में पेशी के लिए घर से निकला था। दोनों प्लेटिना बाइक पर बैठकर सोनीपत के लिए निकले थे। इसी दौरान मोहित के दादा बुधराम ने उसे खरखौदा छोड़ देने की बात कही। इस पर मोहित ने अपने दादा को भी बाइक पर बैठा लिया।

    मोहित के दादा बुधराम का कहना है कि उसने दिल्ली चौक से कुछ आगे जाकर मोहित से बाइक रुकवाई और उतर गया। इसी दौरान उसने देखा कि हाईवे पर सामने से एक स्कार्पियो गाड़ी ने आकर मोहित की बाइक को टक्कर मार दी। जिससे मोहित व धर्मबीर पुल से नीचे सर्विस लेन पर आ गिरे।

    बुधराम का कहना है कि इसी बीच स्कार्पियो में से उतरे खरखौदा के राहुल व हुमायुपुर, रोहतक हाल थाना कला के मनीष ने अपने एक अन्य साथी के साथ मोहित व धर्मबीर पर ताबड़-तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

    पोते व बेटे के हत्यारोपितों को पहचाना

    गोपालपुर के बुजुर्ग बुधराम का कहना है कि वर्ष 2020 में खरखौदा के नितिन की हत्या में उसके पोते का नाम आया था। ऐसे में नितिन के पिता जगन दास के परिवार ने रंजिश बना रखी है, बीते वर्ष 29 अक्टूबर को जगन दास के भतीजे राहुल ने अपने साथी सन्नी व अंकुश के साथ मिलकर मोहित पर जानलेवा हमला किया था। मोहित को गोली मारी थी। इसमें तीनों गिरफ्तार हुए थे और उनके घर पर राजीनामा करने के लिए कई बार राहुल व मनीष आए थे, जिसके चलते वह उन्हें अच्छी तरह पहचानता है। उनके द्वारा ही अपने एक अन्य साथी के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया है। शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है।

    हमलावरों ने लूटी बाइक

    वारदात को अंजाम देने के दौरान हमलावरों की स्कार्पियो गाड़ी हाईवे की रेलिंग से जा टकराई और उसमें टायर फंस गया। जिसके कारण उन्हें गाड़ी को मौके पर ही छोड़कर भागना पड़ा। हमलावर थाना कला की तरफ भागे तो सामने से तुर्कपुर का सुरेश अपनी ग्लेमर बाइक लेकर आ रहा था। जिससे बदमाशों ने हथियार दिखाकर उसकी बाइक लूटी और फरार हो गए। सुरेश ने मामले की शिकायत पुलिस को दी है।

    हेलमेट से आर पार हुई गोली

    हमलावरों ने एक के बाद एक 15 से गोलियां चलाई। जिसमें से ज्यादातर मोहित व उसके पिता धर्मबीर को लगने से मौके पर ही उन्होंने दम तोड़ दिया। मोहित के द्वारा पहने गए हेलमेट में से भी गोली आरपार होते हुए उसके सिर में जा घुसी।

    किराये पर ली थी स्कार्पियो

    हमलावरों द्वारा वारदात के लिए जिस स्कार्पियो का प्रयोग किया गया उसे खरखौदा से ही सेल्फ ड्राइव के लिए किराये पर लिया गया था। स्कार्पियो खांडा के साहिल के नाम पर है। पुलिस ने गाड़ी किराये पर देने वाले युवक को भी पूछताछ के लिए राउंडअप किया है।

    पिता-पुत्र की हत्या मामले में आरोपित चिन्हित हो चुके हैं, पुलिस की तरफ से कई टीमें उनकी धरपकड़ के लिए लगाई गई हैं। मृतक के दादा की शिकायत पर केस दर्ज किया है, जल्द आरोपित गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। - नरेंद्र कादयान, डीसीपी, सोनीपत