Sonipat News: पिता-पुत्र हत्याकांड में रेकी करने वाला देवराज काबू, दिल्ली में बहन के घर छिपा था आरोपी

संवाद सहयोगी, खरखौदा। गोपालपुर के पिता-पुत्र के हत्याकांड में सोनीपत पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। जिले की स्पेशल यूनिट एंटी गैंग्सटर की टीम ने प्रभारी अजय धनखड़ की अगुवाई में रेकी करने के आरोपित को पकड़ा है जोकि खरखौदा के संत नगर का रहने वाला देवराज उर्फ दीपक है। खरखौदा पुलिस ने आरोपित को न्यायालय में पेश करने के बाद 10 दिन के रिमांड पर लिया है। ताकि पूछताछ कर वारदात में शामिल अन्य आरोपितों को भी पकड़ा जा सके।



गोपालपुर के बुजुर्ग बुधराम ने पुलिस को शिकायत दी थी कि 24 अक्टूबर को उसका पोता मोहित, बेटा धर्मबीर अपनी बाइक लेकर सोनीपत कोर्ट में पेशी के लिए निकले थे। वह भी खरखौदा तक जाने के लिए उनके साथ बाइक पर बैठ गया। इस बीच थाना कला फ्लाईओवर से पहले उसे बाइक से उतार कर दोनों आगे बढ़ते तो सामने से स्कार्पियो गाड़ी ने आकर उनकी बाइक को टक्कर मारी। जिससे दोनां पुल से नीचे जा गिरे।

इसके बाद उसके देखते ही देखते स्कार्पियो से उतरे खरखौदा के मोहित व हुमायुपुर, हाल खरखौदा के मनीष ने एक अन्य साथी के साथ मिलकर उसके पोते व बेटे पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। वह तीनों भी पुल से नीचे उतरे और दोनों पर अंधाधुंध गोलियां चलाकर उनकी हत्या कर मौके से हथियार सहित फरार हो गए।

बुधराम ने आरोप लगाया था कि यह वारदात रंजिशन की गई है, खरखौदा के नितिन की हत्या में उसके पोते का नाम आने पर नितिन के परिवार ने रंजिश बनाई हुई थी। जिसके चलते ही बीते वर्ष 29 अक्टूबर को उसके पोते मोहित पर राहुल ने अपने साथी अंकुश व सन्नी के साथ मिलकर गोली मारकर घायल कर दिया था।

लेकिन बाद में उनका पंचायती तौर पर समझौता हो गया था, लेकिन इसके बाद भी यह सब रंजिश रखे हुए थे। शिकायत पर पुलिस ने दोहरे हत्याकांड में केस दर्ज कर लिया था। जिसमें अब एसयूएजी, सोनीपत की टीम ने एक आरोपित देवराज को गिरफ्तार किया है।