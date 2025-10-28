Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Sonipat News: पिता-पुत्र हत्याकांड में रेकी करने वाला देवराज काबू, दिल्ली में बहन के घर छिपा था आरोपी

    By Harish Bhoriya Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 03:39 PM (IST)

    सोनीपत में पिता-पुत्र हत्याकांड में शामिल रेकी करने वाले आरोपी देवराज को पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया। वह अपनी बहन के घर छिपा हुआ था। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है ताकि हत्याकांड से जुड़े अन्य पहलुओं का पता चल सके और अन्य आरोपियों की जानकारी मिल सके।

    prefferd source google
    Hero Image

    संवाद सहयोगी, खरखौदा। गोपालपुर के पिता-पुत्र के हत्याकांड में सोनीपत पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। जिले की स्पेशल यूनिट एंटी गैंग्सटर की टीम ने प्रभारी अजय धनखड़ की अगुवाई में रेकी करने के आरोपित को पकड़ा है जोकि खरखौदा के संत नगर का रहने वाला देवराज उर्फ दीपक है। खरखौदा पुलिस ने आरोपित को न्यायालय में पेश करने के बाद 10 दिन के रिमांड पर लिया है। ताकि पूछताछ कर वारदात में शामिल अन्य आरोपितों को भी पकड़ा जा सके।

    गोपालपुर के बुजुर्ग बुधराम ने पुलिस को शिकायत दी थी कि 24 अक्टूबर को उसका पोता मोहित, बेटा धर्मबीर अपनी बाइक लेकर सोनीपत कोर्ट में पेशी के लिए निकले थे। वह भी खरखौदा तक जाने के लिए उनके साथ बाइक पर बैठ गया। इस बीच थाना कला फ्लाईओवर से पहले उसे बाइक से उतार कर दोनों आगे बढ़ते तो सामने से स्कार्पियो गाड़ी ने आकर उनकी बाइक को टक्कर मारी। जिससे दोनां पुल से नीचे जा गिरे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसके बाद उसके देखते ही देखते स्कार्पियो से उतरे खरखौदा के मोहित व हुमायुपुर, हाल खरखौदा के मनीष ने एक अन्य साथी के साथ मिलकर उसके पोते व बेटे पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। वह तीनों भी पुल से नीचे उतरे और दोनों पर अंधाधुंध गोलियां चलाकर उनकी हत्या कर मौके से हथियार सहित फरार हो गए।

    बुधराम ने आरोप लगाया था कि यह वारदात रंजिशन की गई है, खरखौदा के नितिन की हत्या में उसके पोते का नाम आने पर नितिन के परिवार ने रंजिश बनाई हुई थी। जिसके चलते ही बीते वर्ष 29 अक्टूबर को उसके पोते मोहित पर राहुल ने अपने साथी अंकुश व सन्नी के साथ मिलकर गोली मारकर घायल कर दिया था।

    लेकिन बाद में उनका पंचायती तौर पर समझौता हो गया था, लेकिन इसके बाद भी यह सब रंजिश रखे हुए थे। शिकायत पर पुलिस ने दोहरे हत्याकांड में केस दर्ज कर लिया था। जिसमें अब एसयूएजी, सोनीपत की टीम ने एक आरोपित देवराज को गिरफ्तार किया है।


    पुलिस ने खरखौदा के संत कालोनी के रहने वाले देवराज को दिल्ली के भजनपुरा से उसकी बहन के घर से काबू किया है। आरोपित पर पिता-पुत्र की हत्याकांड में रेकी कर हमलावरों को सूचना देने का आरोप है। शिकायतकर्ता बुधराम ने भी अपनी शिकायत पर वारदात के पहले रेकी होने की आशंका जताई थी। आरोपित के पुलिस ने न्यायालय में पेश कर दस दिन के रिमांड पर लिया है।