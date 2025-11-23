सोनीपत में पिता-पुत्र हत्याकांड मामले में एनकाउंटर के बाद एक बदमाश ढेर, बाल-बाल बचे सुरक्षाकर्मी

संवाद सहयोगी, खरखौदा। गोपालपुर में पिता–पुत्र की दोहरी हत्या के मुख्य आरोपितों की तलाश में निकली सोनीपत पुलिस को रविवार को बड़ी सफलता मिली। एसयूएजी और सीआईए-वन की संयुक्त टीम तथा बदमाशों के बीच केएमपी एक्सप्रेसवे के पास गोपालपुर से आइएमटी की तरफ जाने वाले रास्ते पर मुठभेड़ हो गई। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश घायल हो गया, जिसे डॉक्टरों ने बाद में मृत घोषित कर दिया। उसका एक साथी मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया।

पुलिस टीम को सूचना मिली थी कि हत्या के मुख्य आरोपित बाइक से खरखौदा आइएमटी क्षेत्र की ओर निकलने वाले हैं। इस पर एसयूएजी इंचार्ज अजय धनखड़ और सीआईए-वन इंचार्ज बीर सिंह के नेतृत्व में जाल बिछाया गया। थोड़ी ही देर में बाइक सवार दो संदिग्ध वहां से गुजरे। पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो उन्होंने गोलीबारी शुरू कर दी। हमले में दोनों इंचार्ज पर गोलियां चलाई गईं, लेकिन वे लाइफ जैकेट पहने होने के कारण बाल-बाल बच गए।

मुठभेड़ में पुलिस की जवाबी कार्रवाई से एक बदमाश घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा, जबकि दूसरा मौके से फरार हो गया। पकड़े गए घायल की पहचान करनाल के छपरा निवासी शुभम के रूप में हुई है, जो गोपालपुर हत्याकांड का वांछित बताया जा रहा है। पुलिस उसे गंभीर हालत में खरखौदा के सरकारी अस्पताल लेकर पहुंची, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे उच्च स्तरीय उपचार के लिए रेफर कर दिया गया। पिता-पुत्र मोहित और धर्मबीर की निर्मम हत्या के बाद से पुलिस लगातार आरोपितों की तलाश में दबिश दे रही थी। अब तक देवराज, रोहित, राहुल और कर्ण नाम के चार आरोपितों को गिरफ्तार किया जा चुका है।