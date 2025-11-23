Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सोनीपत में पिता-पुत्र हत्याकांड मामले में एनकाउंटर के बाद एक बदमाश ढेर, बाल-बाल बचे सुरक्षाकर्मी

    By NAND KISHOREdited By: Sonu Suman
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 12:37 PM (IST)

    सोनीपत पुलिस को गोपालपुर हत्याकांड के मुख्य आरोपी की तलाश में मुठभेड़ के दौरान सफलता मिली। केएमपी एक्सप्रेसवे के पास हुई मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हो गया और बाद में उसकी मौत हो गई, जबकि दूसरा फरार हो गया। पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी खरखौदा आइएमटी क्षेत्र की ओर भागने वाले हैं। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में बदमाश को मार गिराया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    गोपालपुर में पिता–पुत्र की दोहरी हत्या के मुख्य आरोपितों की तलाश में एक बदमाश एनकाउंटर में ढेर।

    संवाद सहयोगी, खरखौदा। गोपालपुर में पितापुत्र की दोहरी हत्या के मुख्य आरोपितों की तलाश में निकली सोनीपत पुलिस को रविवार को बड़ी सफलता मिली। एसयूएजी और सीआईए-वन की संयुक्त टीम तथा बदमाशों के बीच केएमपी एक्सप्रेसवे के पास गोपालपुर से आइएमटी की तरफ जाने वाले रास्ते पर मुठभेड़ हो गई। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश घायल हो गया, जिसे डॉक्टरों ने बाद में मृत घोषित कर दिया। उसका एक साथी मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस टीम को सूचना मिली थी कि हत्या के मुख्य आरोपित बाइक से खरखौदा आइएमटी क्षेत्र की ओर निकलने वाले हैं। इस पर एसयूएजी इंचार्ज अजय धनखड़ और सीआईए-वन इंचार्ज बीर सिंह के नेतृत्व में जाल बिछाया गया। थोड़ी ही देर में बाइक सवार दो संदिग्ध वहां से गुजरे। पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो उन्होंने गोलीबारी शुरू कर दी। हमले में दोनों इंचार्ज पर गोलियां चलाई गईं, लेकिन वे लाइफ जैकेट पहने होने के कारण बाल-बाल बच गए।

    मुठभेड़ में पुलिस की जवाबी कार्रवाई से एक बदमाश घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा, जबकि दूसरा मौके से फरार हो गया। पकड़े गए घायल की पहचान करनाल के छपरा निवासी शुभम के रूप में हुई है, जो गोपालपुर हत्याकांड का वांछित बताया जा रहा है। पुलिस उसे गंभीर हालत में खरखौदा के सरकारी अस्पताल लेकर पहुंची, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे उच्च स्तरीय उपचार के लिए रेफर कर दिया गया। पिता-पुत्र मोहित और धर्मबीर की निर्मम हत्या के बाद से पुलिस लगातार आरोपितों की तलाश में दबिश दे रही थी। अब तक देवराज, रोहित, राहुल और कर्ण नाम के चार आरोपितों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

    पुलिस के अनुसार, यह पांचवीं बड़ी कामयाबी है, जिससे पूरे प्रकरण की कड़ी और मजबूत होने की संभावना है। मामले की गंभीरता को देखते हुए आसपास के इलाके में चेकिंग बढ़ा दी गई है और फरार आरोपित की पकड़ के लिए अतिरिक्त पुलिस टीमें भी तैनात कर दी गई हैं। अधिकारियों का कहना है कि अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और इस हत्याकांड में शामिल सभी बाकी आरोपित जल्द ही सलाखों के पीछे होंगे। पुलिस पूरे घटनाक्रम की आगे जांच कर रही है।