सोनीपत में धनतेरस पर धनवर्षा, साढ़े तीन सौ करोड़ का कारोबार; 15 प्रतिशत बढ़ा वाहन बाजार 

जागरण संवाददाता, सोनीपत। धनतेरस पर शनिवार को बाजार में जमकर धन बरसा। जिले भर में साढ़े तीन सौ करोड़ के कारोबार की उम्मीद जताई जा रही है। जीएसटी कम होने का असर वाहन बाजार पर दिखा। पिछली बार के मुकाबले इस बार 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी वाहन बाजार में दर्ज की है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें



विभिन्न कंपनियों के अधिकारी-कर्मचारी दोपहिया व चारपहिया वाहनों के आर्डर पूरे करने में जुटे रहे। लोगों ने धनतेरस के शुभ मुहूर्त पर डिलीवरी लेने के लिए ग्राहकों ने पहले ही बुकिंग कर रखी थी। पिछली बार जहां जिले भर में 700 वाहनों की बिक्री हुई थी। इस बार यह आंकड़ा 800 से ज्यादा पहुंच गया। मारुति, टाटा, हुंडई, टोयोटा और होंडा के शाेरूमों में 250 के करीब कारों की डिलिवरी दी गई।

वहीं, ज्वेलरी बाजार में भी खूब चमक दिखी। शहर के 400 के करीब ज्वेलर्स के शोरूमों में दिनभर सोने-चांदी, हीरे और अन्य महंगी धातुओं के आभूषणों की जमकर बिक्री हुई। इसके साथ इलेक्ट्रानिक्स उपकरणों, बर्तन, क्राकरी, कपड़ा, साज-सज्जा व मिठाई-बेकरी उत्पादों और गिफ्ट पैक की जमकर खरीदारी हुई। कच्चे क्वार्टर बाजार में सुबह से ग्राहकाें की भारी भीड़ रही।

ज्वेलरी बाजार की चमक बढ़ी, दिन-भर रही चहल-पहल शहर के कच्चे क्वार्टर बाजार और हलवाई हट्टा स्थित ज्वेलरी शोरूमों में दिनभर ग्राहकों की भारी भीड़ रही। सुबह से ही सर्राफा कारोबारियों और स्टाफ को ग्राहकों को संभालना मुश्किल हो रहा था। सोने-चांदी और हीरे के भाव आसमान पर होने के बावजूद लोग इनकी जमकर खरीदारी कर रहे थे। जैनसंस ज्वेलर्स के मालिक बसंत जैन ने बताया कि धनतेरस के दिन लोगों ने जमकर आभूषणों की खरीदारी की। शहर के सभी शोरूमों में सुबह से ग्राहकों की भारी भीड़ रही।

इलेक्ट्रानिक्स बाजार में जमकर हुई खरीदारी शहर में टीवी, फ्रिज, वाशिंग मशीन और अन्य इलेक्ट्रानिक्स उत्पादों की जमकर खरीदारी हुई। रेलवे रोड, मामा-भांजा चौक, गुरुद्वारा रोड समेत शहर के अन्य हिस्सों में स्थित शोरूमों में सुबह से ग्राहकों की भारी भीड़ रही। दीपावली पर अपने स्वजन को भेंट करने के लिए मिक्सर-जूसर, ब्लेंडर, प्रेस, ओवन समेत अन्य उत्पादों की खरीदारी करते नजर आए।

बर्तन खरीदना शुभ, जमकर हुई बिक्री धनतेरस पर बर्तनों की खरीदारी को शुभ माना जाता है। नए बर्तनों में पूजा करने से सौभाग्य और धन-धान्य में वृद्धि होती है। कच्चे क्वार्टर बाजार, रेलवे रोड और हलवाई हट्टा बाजार में स्थित बर्तनों की दुकानों पर भारी भीड़ रही। लोगों ने स्टेनलेस स्टील, तांबे, पीतल और चांदी के बर्तनों की जमकर खरीदारी की। इसके अलावा क्राकरी और डिनरसेट भी लोगों की पसंद रहे। इसके अलावा शीेशे, चीनी मिट्टी के साथ प्लास्टिक के बर्तन से अन्य सेट की जमकर बिक्री हुई।

कपड़ा बाजार में भी आया उछाल कपड़ा बाजार में खूब उछाल देखने को मिला। कच्चे क्वार्टर, कपड़ा मार्केट और रेडिमेड कपड़ों के बाजार में ग्राहकों की भीड रही। एटलस रोड स्थित शोरूमों में एक के साथ एक फ्री के आफर चलते रहे। ब्रांडेड कपड़ों के शोरूम में लोगों ने जमकर खरीदारी की। इसके साथ लोगों ने दीपावली पूजन में पहनने के लिए कुर्ते-पायजमों की खरीदारी की। इनमें कई ब्रांड के महंगे कुर्ते-पायजामे शामिल थे। इसके अलावा महिलाओं ने कच्चे क्वार्टर बाजार में साड़ियों, सूटों व रेडिमेड कपड़ों की खरीदारी की।

बेकरी और मिठाई बाजार में भी घुली त्योहार की मिठास शहर में त्योहारी सीजन में भेंट करने के लिए लोगों ने बड़े मिठाइयों के विक्रेताओं के यहां से जमकर अपनी पसंद की मिठाइयां खरीदी। कई लोग ड्राई फूट्स की खरीदारी करते दिखे। कई लोगों ने बेकरी के बिस्कुट, केक व अन्य उत्पादों को खरीदा। वहीं कई लोगों ने डिब्बा बंद व बाेतल बंद जूस, बिस्कुट, चाकलेट व अन्य उत्पादों को खरीदा। माल व अन्य बड़ी दुकानों में एक के साथ एक फ्री के आफर ने जमकर ग्राहकों को आकर्षित किया।