    Sonipat Crime: महिला यूट्यूबर की हत्या का आरोपी दबोचा गया, रस्सी से घोंटा था गला 

    By Deepak Gijwal Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Sun, 19 Oct 2025 12:50 PM (IST)

    सोनीपत में एक महिला यूट्यूबर की हत्या के आरोप में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने यूट्यूबर का गला रस्सी से घोंटकर हत्या की और शव को ठिकाने लगाने की कोशिश की। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि यूट्यूबर उसे ब्लैकमेल कर रही थी, जिसके कारण उसने यह कदम उठाया। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है।

    Hero Image

    पुलिस की गिरफ्त में हत्या का आरोपित संदीप। सौजन्य पुलिस

    जागरण संवाददाता, सोनीपत। यूट्यूबर की हत्या के मामले में पुलिस ने उसके साथी को गिरफ्तार किया है। आरोपित संदीप गांव हरसाना का रहने वाला है। मृतक महिला यूट्यूबर आरोपित के घर पर किराए पर रहती थी।

    आरोपित ने स्वीकारा है कि कहासुनी होने पर आरोपित ने उसका रस्सी से गला दबाकर हत्या की थी। बाद में आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की थी, हालांकि मृतका की मां की शिकायत पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया था। अब आरोपित को थाना सदर पुलिस ने गिरफ्तार किया है।

    गांव रिंढाणा की बाला देवी ने पुलिस को बताया था कि उनकी बेटी पुष्पा एक साल से गांव हरसाना कलां में संदीप के घर पर किराए पर रह रही थी, जहां वह उसके साथ यूट्यूब चैनल के लिए हरियाणवी नाटक बनाती थी। बाला देवी ने बताया कि चार अक्टूबर की रात करीब 11:40 बजे संदीप ने फोन कर बताया कि पुष्पा ने फंदा लगा लिया है।

    उस समय वह अपनी दूसरी बेटी उर्मिला व दामाद सुंदर के घर पानीपत के गांव शहर मालपुर में थीं। जब मौके पर पहुंचे, तो उन्होंने पुष्पा को कमरे के फर्श पर मृत अवस्था में पाया। पुष्पा के गले पर नीले निशान पाए गए, जबकि कमरे की छत पर लगे पंखे से रस्सी बंधी मिली और उसका सिरा फर्श पर पड़ा था। शव का खानपुर मेडिकल में बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया गया था। जिसमें रस्सी से गला घोंटे जाने की बात सामने आई थी। अब पुलिस ने आरोपित संदीप को गिरफ्तार कर लिया है।