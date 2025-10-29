Language
    सोनीपत में प्रदूषण फैलाने वालों पर निगम का प्रहार, मूंगफली पकाने की भट्ठियां हटवाई

    By Deepak Gijwal Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 03:15 PM (IST)

    सोनीपत नगर निगम ने प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। शहर में खुले में मूंगफली भूनने वालों की भट्ठियां तोड़ी गईं और डेयरी संचालकों पर जुर्माना लगाया गया। निगम ने चेतावनी दी है कि दोबारा प्रदूषण फैलाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 

    जागरण संवाददाता, सोनीपत। बढ़ते प्रदूषण से निपटने के लिए नगर निगम एक्शन मोड में आया है। प्रदूषण फैलाने वालों पर निगम ने कार्रवाई की है। शहर में खुले में भट्ठी लगाकर मूंगफली भूनकर प्रदूषण फैलाने वालों के साथ ही रिहाइशी क्षेत्रों में डेरी से स्थापित कर प्रदूषण फैला रहे लोगों पर कार्रवाई की है। निगम की टीम ने छह जगह चल रही भट्टी तोड़ी है। वहीं, देवडू में पांच डेरी संचालकों पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

    वहीं, दोबारा प्रदूषण फैलाने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। नगर निगम के सफाई निरीक्षक सुंदर मलिक के नेतृत्व में मंगलवार को कामी रोड, मुरथल रोड और सेक्टर 14-15 डिवाइडिंग रोड पर भट्ठियों में भूनकर मूंगफली बेचने वालों पर कार्रवाई की। शहर में विभिन्न मार्गों पर फुटपाथ पर दुकानदार पाबंदी के बावजूद भट्ठियों में मूंगफली भूनकर बेच रहे थे।

    इस दौरान नगर निगम की टीम ने उनका सामान जब्त किया और वहां पर भट्ठियों को ध्वस्त कराया। उनका सामान जब्त करने के साथ दोबारा कहीं भट्ठी लगाने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। वहीं, डेरी संचालकों पर भी कार्रवाई की गई।

    नोटिस के बावजूद नहीं माने डेरी वाले, अब कार्रवाई 

    नगर निगम की ओर से गांव देवडू में नाले में गोबर बहाने और खुले में उपले जलाने वाले पांच डेरी संचालकों पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना किया गया। गोबर बहाकर गंदगी फैला रहे डेरी संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई। नाले में गोबर बहाना राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) के नियमों का उल्लंघन है। इससे पहले नगर निगम ने पांच डेरी संचालकों को गोबर बहाने से रोकने के लिए दो बार नोटिस जारी किए थे। उसके बाद भी डेरी संचालक नगर निगम के नोटिसों का पालन नहीं कर कर रहे थे।

    बेहद खराब है वायु गुणवत्ता सूचकांक 

    सोनीपत में मंगलवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक 343 दर्ज किया गया, जो बेहद खराब श्रेणी है। मौसम में आए बदलाव से लोगों को हल्की ठंड का अहसास हाेना शुरू हो गया है। मंगलवार को जिले का अधिकतम तापमान 28 डिग्री और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

    कृषि विज्ञान केंद्र, जगदीशपुर के मौसम विभाग डा. प्रेमदीप ने बताया कि दो दिन तक आसमान पर बादल छाए रहेंगे, कहीं-कहीं छिटपुट बूंदाबांदीद होने की संभावना है। वर्षा होने पर जिले में खराब श्रेणी में बना वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआइ) सुधर सकता है। आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट देखने को मिल सकती है।

    वर्षा हो तो छंटे प्रदूषण की चादर, बन रहे हैं आसार

    बढ़ते प्रदूषण से वर्षा निजात दिला सकती है। हालांकि वर्षा के आसार बन रहे हैं, जिससे काफी हद तक प्रदूषण की चादर छंटने की उम्मीद है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से जिले में मंगलवार को आसमान पर हल्के बादल छाए रहे। सूर्य देव भी दिन भर बादलों के बीच लुका-छिपी का खेल खेलते रहे।

    मौसम के मिजाज को देखते हुए दिन भर वर्षा होने के आसार बने रहे, हालांकि दिन में बादल तो छाए, लेकिन वर्षा नहीं हुई। आसमान पर बादल छाने से दिन के तापमान में करीब 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है। जिससे हवा का दबाव कम होने पर जिले में प्रदूषण का स्तर फिर बढ़ने लगा है।

    प्रदूषण फैलाने वालों की पहचान की जा रही है। यदि कोई ऐसा करता है तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। कचरा जलाते पकड़े जाने पर भी चालान किया जाएगा। ऐसा करने पर कानूनी कार्रवाई का सामना भी करना पड़ सकता है।



    -

    सुंदर मलिक, सफाई निरीक्षक, नगर निगम