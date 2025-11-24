Language
    बिजली चोरी का फर्जी केस लगाया तो JE लाइन हाजिर, सोनीपत में मंत्री गौरव गौतम ने अधिकारियों की खोली पोल

    By Nand Kishor Bhardwaj Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 10:14 PM (IST)

    सोनीपत में राज्य मंत्री गौरव गौतम ने शिकायत निवारण कमेटी की बैठक में लोगों की समस्याएं सुनीं। उन्होंने बिजली चोरी, डेथ सर्टिफिकेट में गलती, टीचर को परेशान करने और संपत्ति पर कब्जे की शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई करते हुए जांच के लिए कमेटियां गठित करने के आदेश दिए। मंत्री ने फ्लैट बेचने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के भी निर्देश दिए।

    जिला परिषद के हाल में कष्ट निवारण समिति की बैठक में लोगों की शिकायतें लेते मंत्री गौरव गौतम। जागरण


    जागरण संवाददाता, सोनीपत। राज्य मंत्री गौरव गौतम ने चार मामलों की जांच करने और अगली सुनवाई तक विवादों को सुलझाने के लिए अधिकारियों की एक कमेटी बनाने का आदेश दिया। गांव बुटाना से बिजली चोरी का झूठा केस दर्ज कराने की मंजू बाला की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए युवा सशक्तिकरण और उद्यमिता राज्य मंत्री गौरव गौतम ने JE को गांव से हटाने और हेडक्वार्टर में अटैच करने के आदेश दिए।

    उन्होंने इस मामले में शिकायतकर्ता से वसूला गया जुर्माना वापस करने के भी निर्देश दिए। मंत्री ने मीटिंग में पेश 20 शिकायतें सुनीं, जिनमें से 14 का मौके पर ही निपटारा किया।

    राज्य मंत्री गौरव गौतम सोमवार को जिला परिषद हॉल में शिकायत निवारण कमेटी की मीटिंग के दौरान शिकायतें सुन रहे थे। उन्होंने चार अलग-अलग शिकायतों की जांच के लिए कमेटी बनाने का निर्देश दिया। शिकायत निवारण कमेटी की सदस्य सत्यवती ने बताया कि हेल्थ डिपार्टमेंट से जारी उनके पिता के डेथ सर्टिफिकेट पर उनके दादा का नाम न्यादर की जगह रामस्वरूप लिखा हुआ था, और वह इसे ठीक करवाने के लिए चार साल से संघर्ष कर रही थीं।

    हेल्थ डिपार्टमेंट के अधिकारियों के जवाब के बाद, राज्य मंत्री ने एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट (ADD) की अगुवाई में एक कमेटी बनाने का निर्देश दिया, जो मामले की जांच करेगी और एक महीने में अपनी रिपोर्ट देगी। एक और मामले में, चंदवती शर्मा ने शिकायत की कि उनकी बेटी, जो एक स्कूल में टीचर है, को प्रिंसिपल और एक दूसरे टीचर परेशान कर रहे थे। मंत्री ने तुरंत मामले की जांच के लिए सिटी मजिस्ट्रेट, नगर निगम के जॉइंट कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट (DEO) की अगुवाई में एक कमेटी बनाई।

    इस बीच, मिर्जापुर गांव की सुनीता ने शिकायत की कि कुछ लोग उनकी विरासत में मिली प्रॉपर्टी पर जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने मामले की जांच के लिए SDM और ACP की अगुवाई में एक कमेटी बनाने का निर्देश दिया। चौथे मामले में, सेहरी गांव के रहने वाले और ITBP में तैनात अजय ने मामले की जांच के लिए SDM, तहसीलदार और BDPO की अगुवाई में एक कमेटी बनाने का निर्देश दिया।

    फ्लैट बेचने वालों के खिलाफ FIR करने के आदेश

    सेक्टर 15 में रहने वाले मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. रमेश बत्रा की शिकायत के बाद, जिसमें उन्होंने जाली साइन करके गुरुग्राम में एक फ्लैट बेचने की बात कही थी, राज्य मंत्री ने पुलिस अधिकारियों को फोरेंसिक रिपोर्ट लेने और आरोपी के खिलाफ ज़ीरो FIR दर्ज करके गुरुग्राम भेजने का निर्देश दिया।

    दिल्ली के पंजाबी बाग के अंकुश मग्गो की शिकायत पर, राज्य मंत्री ने SDM को उस व्यक्ति को बुलाने का निर्देश दिया, जिससे उसने फ्लैट खरीदा था और उसका रजिस्ट्रेशन पक्का करने का निर्देश दिया। इस मौके पर पुलिस कमिश्नर ममता सिंह, डिप्टी कमिश्नर सुशील सारवान, नगर निगम कमिश्नर हर्षित कुमार, जिला परिषद चेयरपर्सन मोनिका दहिया, DFO रेणुबाला, SDM अंजलि श्रोत्रिय, डॉ. निर्मल नागर, सुभाष चंद्र, प्रवेश कादियान, CTM डॉ. अनमोल, मीतू धनखड़ और अनिल दून मौजूद थे।

    बिजली निगम के SE से पूछा गया, "आपकी फीस क्या है?" गांव भैरा बांकीपुर के मिंटू ने शिकायत की कि उसने ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए अप्लाई किया था, लेकिन बिजली निगम ने खंभों की कीमत ज़्यादा बताई और रिश्वत मांगी। SE, जीआर तंवर ने जवाब दिया कि सरकारी फीस 30,000 रुपये है।

    फिर DC ने उससे पूछा, "तुम्हारी फीस क्या है?" SE हैरान रह गया। मंत्री ने ट्रांसफॉर्मर लगाने की शिकायत के जवाब में SE को बुलाया था, लेकिन वह वहां नहीं था। DC ने उसे कई बार माइक्रोफोन पर बुलाया, लेकिन वह नहीं आया। मंत्री ने काफी देर तक इंतज़ार किया, लेकिन जब वह नहीं आया, तो वह चला गया। इसके बाद DC ने कैंप ऑफिस में बिजली निगम के अधिकारियों के साथ मीटिंग की।