सोनीपत की पांच कॉलोनियां होंगी नियमित, मुख्यालय को भेजा जाएगा संशोधित प्रस्ताव

जागरण संवाददाता, गोहाना। नगर परिषद (नप) ने शहर की पांच अनियमित कॉलोनियों को नियमित कराने की दिशा में संशोधित प्रस्ताव तैयार किए हैं। अब इन प्रस्तावों को दोबारा मुख्यालय भेजा जाएगा। मुख्यालय द्वारा कॉलोनियों को नियमित करने पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। इससे पहले परिषद ने जो प्रस्ताव भेजे थे, उनमें कॉलोनियों के आसपास और बीच में मौजूद खाली जमीन को भी शामिल कर दिया गया था।

मुख्यालय ने प्रस्तावों का अध्ययन करने के बाद इस पर आपत्ति जताते हुए इन्हें संशोधित करने के निर्देश दिए थे। नगर परिषद ने पहले विष्णु नगर एक्सटेंशन, मीनाक्षी कॉलोनी पार्ट एक व दो, श्रीराम शरणम कॉलोनी और बलराज एंड चोपड़ा कॉलोनी को नियमित करने के लिए प्रस्ताव तैयार करके मुख्यालय भेजे थे। पहली बार भेजे गए प्रस्तावों में भवनों के आसपास व बीच में खाली भूमि को भी कॉलोनियों की सीमाओं में शामिल कर लिया था।

क्या है नया नियम? शहरी स्थानीय निकाय विभाग के नए नियमों के अनुसार केवल विकसित हिस्सों को ही प्रस्ताव में शामिल किया जा सकता है, जबकि खाली भूमि को बाहर रखना होता है। मुख्यालय के अधिकारियों ने नगर परिषद द्वारा भेजे गए प्रस्तावों का अध्ययन किया और खामियों को स्पष्ट रूप से चिह्नित किया गया।

इसके साथ में नगर परिषद को आदेश दिया कि सभी कॉलोनियों की सीमा रेखा दोबारा निर्धारित कर ड्राइंग के साथ प्रस्ताव भेजे जाएं। इसके बाद परिषद ने इन कॉलोनियों का दोबारा सर्वे करके ड्राइंग तैयार कराई। इस बार प्रत्येक कॉलोनी में वास्तविक आबादी, रास्तों, सार्वजनिक उपयोग की सुविधाओं का सर्वे किया। संशोधित प्रस्तावों में केवल वही क्षेत्र शामिल किए गए हैं जहां वास्तविक रूप से निर्माण और आबादी मौजूद है।

खाली जमीन और बीच में आने वाले प्लॉट को प्रस्ताव से बाहर कर दिया गया। संशोधित प्रस्तावों को जल्द डीएमसी के माध्यम से मुख्यालय भेजा जाएगा। मुख्यालय की तरफ से प्रस्ताव मंजूर होने पर इन पांच कॉलोनियों में विकास कराने का रास्ता खुल जाएगा। फिलहाल इन कॉलोनियों में गलियां कच्ची है और सीवरेज, पेयजल, स्ट्रीट लाइटों जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है।

गोहाना की आठ कॉलोनियां हो चुकी हैं नियमित दो वर्ष में गोहाना की लगभग आठ कॉलोनियां नियमित हो चुकी हैं। पहले चरण में सरकार ने मीनाक्षी कॉलोनी, श्रीराम शरणम, आर्य नगर एक्सटेंशन, गोवर्धन कॉलोनी व ज्योतिबा फुले कॉलोनी को नियमित किया था। दूसरे चरण में देवीपुरा एक्सटेंशन, एकता कॉलोनी, आदर्श नगर एक्सटेंशन एक को नियमित किया गया। नगर परिषद इन कॉलोनियों में विकासकार्य शुरू करवा चुकी है।