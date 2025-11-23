Language
    14 दिन से AQI 300 के पार... सोनीपत की हवा जहरीली, सिविल अस्पताल में मरीजों की भारी भीड़

    By Vishnu Kumar Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 08:08 PM (IST)

    सोनीपत जिले में वायु गुणवत्ता लगातार खराब हो रही है, AQI 343 तक पहुंच गया है। पिछले 14 दिनों से AQI 300 से ऊपर है, जिससे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। CPCB और जिला प्रशासन की टीमों ने प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों के खिलाफ कार्रवाई की है, लेकिन सुधार नहीं दिख रहा है। 

    सोनीपत जिले में वायु गुणवत्ता लगातार खराब हो रही है, AQI 343 तक पहुंच गया है। जागरण ग्राफिक्स

    जागरण संवाददाता, सोनीपत। जिले में हवा की क्वालिटी लगातार खराब होती जा रही है। शनिवार को जिले का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 343 रिकॉर्ड किया गया, जो बहुत खराब कैटेगरी में आता है। पिछले 14 दिनों से जिले में एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार 300 से ऊपर बना हुआ है, जिससे सांस लेने में दिक्कत, आंखों में जलन, खांसी और एलर्जी जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। सख्त कदम उठाने और कार्रवाई के बावजूद, हवा की क्वालिटी में सुधार नहीं हो रहा है, जिससे लोगों में चिंता बढ़ रही है।

    शुक्रवार को, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) और जिला प्रशासन की जॉइंट टीमों ने उन इंडस्ट्रियल यूनिट्स के खिलाफ कार्रवाई की जो बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैला रही थीं। 101 जगहों पर इंस्पेक्शन के दौरान, इनमें से 29 यूनिट्स और पांच कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन साइट नियमों का उल्लंघन करती पाई गईं। इसके अलावा, फिरोजपुर बांगर में 250 इंडस्ट्रियल यूनिट्स का इंस्पेक्शन किया गया।

    बड़ी कार्रवाई के बावजूद, नियमों का पालन अभी भी किया जा रहा है। यही वजह है कि जिले में हवा की क्वालिटी में सुधार नहीं हो रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि नवंबर में कोहरा, हवा की कम स्पीड और सर्दियों के बढ़ते असर की वजह से पॉल्यूशन ज़्यादा देर तक निचले लेवल पर रहता है, जिससे AQI तेज़ी से बढ़ता है।

    अस्पतालों में मरीजों की बढ़ती संख्या

    जिले में एयर पॉल्यूशन के बिगड़ते हालात की वजह से अस्पतालों में मरीज़ों की संख्या तेज़ी से बढ़ रही है। सिविल अस्पताल की OPD 2,000 तक पहुँच गई है, जिसमें सांस, फेफड़ों, एलर्जी और अस्थमा की दिक्कतों से जूझ रहे मरीज़ों की संख्या ज़्यादा है। डॉक्टरों का कहना है कि यह मौसम उन लोगों के लिए बहुत खतरनाक है जिन्हें पहले से अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, COPD या एलर्जी की दिक्कतें हैं। डॉक्टरों का कहना है कि बढ़ते पॉल्यूशन का बच्चों और बुज़ुर्गों पर ज़्यादा असर पड़ रहा है। लोगों से मास्क पहनने और सुबह की सैर से बचने की अपील की गई है।

    मिली कार्रवाई में यहां मिली कमियां

    कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन (C&D) साइट्स: 101 साइट्स की जाँच की गई, जिनमें छह कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन (C&D) साइट्स शामिल थीं। इनमें से पाँच साइट्स पर नियम तोड़े गए थे। इन साइट्स पर धूल कंट्रोल के तरीके नहीं थे, पानी का छिड़काव नहीं था और मलबा खुला पड़ा था।

    नियम न मानने वाले इलाके: 55 यूनिट्स की जांच की गई। इनमें से 21 नियम तोड़ते हुए पाए गए, जिनमें दो C&D साइट शामिल हैं।

    इंडस्ट्रियल इलाके: जॉइंट एक्शन के दौरान, 46 इंडस्ट्रियल यूनिट्स की जांच के लिए बनाई गई टीमों को इनमें से आठ यूनिट्स में कमियां मिलीं, जिनमें तीन C&D साइट शामिल हैं।

    AQI में इस तरह आया उतार-चढ़ाव

    तारीख AQI
    10 नवंबर 345
    11 नवंबर 381
    12 नवंबर 372
    13 नवंबर 347
    14 नवंबर 354
    15 नवंबर 370
    16 नवंबर 369
    17 नवंबर 344
    18 नवंबर 332
    19 नवंबर
    20 नवंबर 310
    21 नवंबर 308
    22 नवंबर 311
    23 नवंबर 343