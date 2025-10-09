Language
    सोनीपत में कैंटर ने पिकअप को मारी टक्कर, दो किसानों की मौत और पांच घायल

    By Abhishek Tiwari Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 03:44 PM (IST)

    सोनीपत के खेवड़ा गांव के पास एनएच-334बी पर कैंटर ने पिकअप को टक्कर मार दी, जिसमें दो किसानों की मौके पर ही मौत हो गई और पांच घायल हो गए। टायर पंक्चर होने के कारण पिकअप सड़क किनारे खड़ी थी। मृतक उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के थे और दिल्ली सब्जी बेचने जा रहे थे। घायलों को पीजीआई रोहतक रेफर किया गया है, पुलिस जांच कर रही है।

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, सोनीपत। सोनीपत के गांव खेवड़ा के पास फ्लाईओवर पर बृहस्पतिवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहां एनएच-334बी पर एक कैंटर ने पिकअप को जोरदार टक्कर मारी दी। इस हादसे में दो किसानों की मौत हो गई जबकि पांच घायल हो गए।

    प्राथमिक जानकारी के मुताबिक, गाड़ी का टायर पंक्चर होने के बाद पिकअप सड़क किनारे खड़ी की थी। इसी दौरान तेज रफ्तार कैंटर ने उसमें टक्कर मार दी। इसमें अक्षय और साहिब की मौके पर मौत हो गई। वहीं, रोजुद्दीन, कोशिक, अरुण, आसिफ उर्फ काला और आरिफ उर्फ छोटू हादसे में घायल हो गए।

    मरने वाले दोनों किसान साकिब (18) और अक्षय (16) उत्तर प्रदेश के जिला बागपत के गांव दोझा के थे। नागरिक अस्पताल में घायलों की हालत गंभीर होने पर सभी को पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया गया। पिकअप सवार किसान सब्जी बेचने के लिए उत्तर प्रदेश के बड़ौत से दिल्ली की आजादपुर मंडी जा रहे थे। पुलिस हादसे की जांच में जुट गई है।

    बस की टक्कर से ट्रैक्टर सवार किशोर की मौत

    उल्लेखनीय है कि इससे पहले, बुधवार को गोहाना रोड पर बड़वासनी के पास बस की टक्कर से ट्रैक्टर-ट्रॉली सवार एक किशोर की मौत हो गई। मृतक युवक अपने भाई के साथ पशुचारा लेने के लिए आया हुआ था। फिलहाल थाना सदर पुलिस ने आरोपित बस चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

    मृतक के भाई हारुन ने पुलिस को बताया कि वह पशुचारा खरीदने और बेचने का काम करता है। वह अपने भाई के साथ पशुचारा लेने के लिए बड़वासनी गांव के पास आया हुआ था। दोनों सड़क किनारे ट्र्रैक्टर-ट्रॉली पर बैठे थे। इसी दौरान गोहाना की ओर से आई तेज रफ्तार बस ने उनकी ट्रैक्टर-ट्रॉली को टक्कर मार दी।

    हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे राहगीरों की मदद से नागरिक अस्पताल लेकर गया। जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हारुन की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।