सोनीपत: हाईवे पर ऑटो-इको वैन की जोरदार भिड़ंत में चालक की मौके पर मौत, दो अन्य घायल
सोनीपत में हाईवे पर एक ऑटो और इको वैन की टक्कर में ऑटो चालक की दर्दनाक मौत हो गई। तेज रफ्तार के कारण हुई इस दुर्घटना में दो अन्य लोग भी घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस घटना की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, गोहाना। रोहतक-पानीपत हाईवे स्थित गांव रुखी के पास आटो व इको वैन में भिड़ंत हो गई। हादसे में आटो चालक की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दोनों वाहनों में सवार दो लोग घायल हो गए। हादसा सुबह लगभग नौ बजे हुआ।
पुलिस ने मौके पर पहुंचकर एंबुलेंस बुलाकर घायलों को अस्पताल भेजा। आटो चालक की शिनाख्त गोहाना के पंकज के रूप में हुई है। पुलिस हादसे की कारणों का पता लगा रही है।
