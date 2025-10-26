सोनीपत: हाईवे पर ऑटो-इको वैन की जोरदार भिड़ंत में चालक की मौके पर मौत, दो अन्य घायल

सोनीपत में हाईवे पर एक ऑटो और इको वैन की टक्कर में ऑटो चालक की दर्दनाक मौत हो गई। तेज रफ्तार के कारण हुई इस दुर्घटना में दो अन्य लोग भी घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस घटना की जांच कर रही है।

दुर्घटनाग्रस्त ऑटो। जागरण