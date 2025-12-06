Language
    रेलयात्री ध्यान दें! इस दिन रद रहेगी शान-ए-पंजाब एक्सप्रेस, कई ट्रेनें होंगी लेट; जानें वजह

    By Vishnu Kumar Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 08:02 PM (IST)

    रेल यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। 16 दिसंबर को शान-ए-पंजाब एक्सप्रेस रद रहेगी और कई अन्य एक्सप्रेस ट्रेनें भी देरी से चलेंगी। उत्तर रेलवे ने त

    पंजाब में किए जा रहे इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग और सिग्नल कार्य के चलते आगामी दिनों में रेलवे यातायात बाधित रहेगा।

    जागरण संवाददाता, सोनीपत। उत्तर रेलवे मंडल की तरफ से पंजाब में किए जा रहे इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग और सिग्नल कार्य के चलते आगामी दिनों में रेलवे यातायात बाधित रहेगा। दिल्ली-अमृतसर रूट पर यात्रा करने वाले यात्रियों को दिसंबर के मध्य में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। 16 दिसंबर को दिल्ली से सोनीपत के रास्ते अमृतसर आवागमन करने वाली गाडी संख्या 12497-98 शान-ए-पंजाब एक्सप्रेस (अप और डाउन दोनों रूट) का परिचालन रद रहेगा।

    उत्तर रेलवे मंडल फिरोजपुर के साहनेवाल और अमृतसर खंड में गोराया स्टेशन पर इलेक्ट्रानिक इंटरलाकिंग व सिग्नल गियर बदलने का काम किया जाना है। जिस कारण ट्रेनों के समय में बदलाव किया गया है। दिल्ली से चलकर अमृतसर जाने वाली शान-ए-पंजाब एक्सप्रेस का सोनीपत स्टेशन पर सुबह 7:20 बजे और अमृतसर की तरफ जाते समय रात को 9:18 बजे ठहराव निर्धारित हैं। ट्रेन के रद होने से इस रूट के दैनिक और लंबी दूरी के यात्रियों की योजनाएं प्रभावित होंगी।

    विलंब से चलने वाली प्रमुख ट्रेनें

    रेलवे ने 14 और 16 दिसंबर को दिल्ली-अंबाला व उत्तर प्रदेश रूट की सात एक्सप्रेस ट्रेनों के परिचालन में भी बदलाव किया है।
    दादर एक्सप्रेस: छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से अमृतसर जाने वाली यह ट्रेन 14 दिसंबर को 2 घंटे 20 मिनट तक की देरी से चलेगी। इसे दिल्ली व अंबाला मंडल में 40-40 मिनट और फिरोजपुर मंडल में 1 घंटे तक रोका जाएगा।
    मालवा एक्सप्रेस: कटरा से डा. आंबेडकर नगर जाने वाली यह ट्रेन 16 दिसंबर को मार्ग में रोके जाने के कारण 1 घंटे 25 मिनट की देरी से गंतव्य तक पहुंचेगी। इसे जम्मू मंडल में 40 मिनट और फिरोजपुर मंडल में 45 मिनट तक की देरी से चलाया जाएगा।

    इंटरलाकिंग कार्यों के चलते 16 दिसंबर को शान-ए-पंजाब एक्सप्रेस का परिचालन दोनों रूट पर रद रहेगा और सात ट्रेनों का परिचालन थोड़ी देरी से किया जाएगा। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे असुविधा से बचने के लिए यात्रा से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति की जांच अवश्य कर लें। - हिमांशु शेखर उपाध्याय, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी, दिल्ली